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¿Cómo renegociar la definición de éxito?: En Blu Jeans 24 de octubre de 2026

En Blu Jeans del sábado, 24 de octubre de 2026, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

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Blu Radio.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

El programa del sábado 24 de octubre de 2026 contó con las siguientes secciones:

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  • Reconstruyendo País: Se destacó la historia de Zoe Fragans, un emprendimiento de productos de aseo, químicos y perfumería nacido en Manizales en 2015
  • Un Columnista nos Contó: Se expuso una reflexión basada en el psicoanalista Gabriel Rolón sobre la "faltacidad", señalando que no se necesita una vida completa para tener una vida plena
  • Tema Central: Se debatió la nueva definición del éxito, la cual reevalúa las prioridades para darle más valor al tiempo, la salud y la familia por encima de los bienes materiales o los títulos
  • Cine Zona: Juanca Solarte analizó la película Volver al futuro, revisando las tecnologías imaginadas en 1985 para el año 2015 que se volvieron realidad y las que no
  • 'La Máquina de la verdad': Se aclararon mitos y realidades sobre Barbados, confirmando que es la cuna del ron, cuenta con agua potable de grifo y es una república independiente
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