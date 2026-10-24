¿Cómo renegociar la definición de éxito?: En Blu Jeans 24 de octubre de 2026

Actualizado: 24 de oct, 2026
El programa del sábado 24 de octubre de 2026 contó con las siguientes secciones:
- Reconstruyendo País: Se destacó la historia de Zoe Fragans, un emprendimiento de productos de aseo, químicos y perfumería nacido en Manizales en 2015
- Un Columnista nos Contó: Se expuso una reflexión basada en el psicoanalista Gabriel Rolón sobre la "faltacidad", señalando que no se necesita una vida completa para tener una vida plena
- Tema Central: Se debatió la nueva definición del éxito, la cual reevalúa las prioridades para darle más valor al tiempo, la salud y la familia por encima de los bienes materiales o los títulos
- Cine Zona: Juanca Solarte analizó la película Volver al futuro, revisando las tecnologías imaginadas en 1985 para el año 2015 que se volvieron realidad y las que no
- 'La Máquina de la verdad': Se aclararon mitos y realidades sobre Barbados, confirmando que es la cuna del ron, cuenta con agua potable de grifo y es una república independiente