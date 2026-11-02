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¿Cuál carga emocional es más difícil de soltar? En Blu Jeans, 2 de noviembre de 2026

En Blu Jeans del lunes, 2 de noviembre de 2026, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

Blu Radio referencia - Micrófono de Blu Radio - Cabina de Blu Radio
Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

El programa de este lunes 2 de noviembre de 2026 de En Blu Jeans arrancó con la batalla musical en equipos entre Pili y Mauro contra JuanK y Andrés.

  • Leyendas: Explica el origen del mito de la caja de Pandora, aclarando que en realidad era una jarra de barro (pithos) y reflexionando sobre las consecuencias de la curiosidad y la esperanza.
  • Cine Zona: Analiza el cine de terror oriental y resalta la película tailandesa El fotógrafo, donde el espíritu de una mujer viaja literalmente sobre la espalda del protagonista.
  • Tema Central: Aborda el impacto de las cargas emocionales y físicas en la espalda, destacando la importancia de establecer límites y dejar de asumir culpas o problemas ajenos.
  • La máquina de la verdad: Desmiente mitos alrededor de las rentas cortas, explicando la fluctuación de tarifas por temporada y su verdadero impacto en el mercado inmobiliario.
  • Historias de viaje con JuanK: Promociona la invitación a la Feria Belú en la Hacienda San Rafael de Bogotá, un evento familiar y enfocado en el cuidado de las mascotas.
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