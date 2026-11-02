¿Cuál carga emocional es más difícil de soltar? En Blu Jeans, 2 de noviembre de 2026

Actualizado: 2 de nov, 2026
El programa de este lunes 2 de noviembre de 2026 de En Blu Jeans arrancó con la batalla musical en equipos entre Pili y Mauro contra JuanK y Andrés.
- Leyendas: Explica el origen del mito de la caja de Pandora, aclarando que en realidad era una jarra de barro (pithos) y reflexionando sobre las consecuencias de la curiosidad y la esperanza.
- Cine Zona: Analiza el cine de terror oriental y resalta la película tailandesa El fotógrafo, donde el espíritu de una mujer viaja literalmente sobre la espalda del protagonista.
- Tema Central: Aborda el impacto de las cargas emocionales y físicas en la espalda, destacando la importancia de establecer límites y dejar de asumir culpas o problemas ajenos.
- La máquina de la verdad: Desmiente mitos alrededor de las rentas cortas, explicando la fluctuación de tarifas por temporada y su verdadero impacto en el mercado inmobiliario.
- Historias de viaje con JuanK: Promociona la invitación a la Feria Belú en la Hacienda San Rafael de Bogotá, un evento familiar y enfocado en el cuidado de las mascotas.