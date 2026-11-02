¿Cuál carga emocional es más difícil de soltar? En Blu Jeans, 2 de noviembre de 2026

El programa de este lunes 2 de noviembre de 2026 de En Blu Jeans arrancó con la batalla musical en equipos entre Pili y Mauro contra JuanK y Andrés.



Leyendas : Explica el origen del mito de la caja de Pandora , aclarando que en realidad era una jarra de barro ( pithos ) y reflexionando sobre las consecuencias de la curiosidad y la esperanza.

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