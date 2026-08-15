Errores comunes al usar la IA y cómo usarla su favor: En Blu Jeans, 15 de agosto de 2026

El programa del sábado, 15 de agosto de 2026, En Blu Jeans arrancó con la batalla musical, la leyenda de la niña que cayó del cielo y contó con las siguientes secciones:



En Reconstruyendo País , se presentó la historia de Montañamía, un emprendimiento de productos naturales de Yotoco, Valle del Cauca, que perdió gran parte de su materia prima y maquinaria por el terremoto.

, se presentó la historia de Montañamía, un emprendimiento de productos naturales de Yotoco, Valle del Cauca, que perdió gran parte de su materia prima y maquinaria por el terremoto. En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre el impacto emocional que ha dejado el terremoto en el país y la importancia de vivir el duelo sin imponerse la obligación de ser fuertes.

se reflexionó sobre el impacto emocional que ha dejado el terremoto en el país y la importancia de vivir el duelo sin imponerse la obligación de ser fuertes. En el Tema Central, David Rodríguez Pinto, CEO de IA University, habló sobre cómo aprovechar mejor la inteligencia artificial desde el celular. Recomendó probar herramientas como ChatGPT, Claude y Gemini según las necesidades de cada usuario, aprender a conversar mejor con ellas y combinarlas con la experiencia y el criterio humano. También advirtió sobre los riesgos de depender demasiado de estas tecnologías y la necesidad de prepararse para los cambios que traerán al mundo laboral.

David Rodríguez Pinto, CEO de IA University, habló sobre cómo aprovechar mejor la inteligencia artificial desde el celular. Recomendó probar herramientas como ChatGPT, Claude y Gemini según las necesidades de cada usuario, aprender a conversar mejor con ellas y combinarlas con la experiencia y el criterio humano. También advirtió sobre los riesgos de depender demasiado de estas tecnologías y la necesidad de prepararse para los cambios que traerán al mundo laboral. En 'La maquina de la verdad', se discutieron los mitos y verdades que rodean los terremotos.

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