Errores comunes al usar la IA y cómo usarla su favor: En Blu Jeans, 15 de agosto de 2026

Actualizado: 15 de ago, 2026
El programa del sábado, 15 de agosto de 2026, En Blu Jeans arrancó con la batalla musical, la leyenda de la niña que cayó del cielo y contó con las siguientes secciones:
- En Reconstruyendo País, se presentó la historia de Montañamía, un emprendimiento de productos naturales de Yotoco, Valle del Cauca, que perdió gran parte de su materia prima y maquinaria por el terremoto.
- En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre el impacto emocional que ha dejado el terremoto en el país y la importancia de vivir el duelo sin imponerse la obligación de ser fuertes.
- En el Tema Central, David Rodríguez Pinto, CEO de IA University, habló sobre cómo aprovechar mejor la inteligencia artificial desde el celular. Recomendó probar herramientas como ChatGPT, Claude y Gemini según las necesidades de cada usuario, aprender a conversar mejor con ellas y combinarlas con la experiencia y el criterio humano. También advirtió sobre los riesgos de depender demasiado de estas tecnologías y la necesidad de prepararse para los cambios que traerán al mundo laboral.
- En 'La maquina de la verdad', se discutieron los mitos y verdades que rodean los terremotos.
Escuche el programa completo aquí: