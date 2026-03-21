La acción como medida real de la disciplina: En Blu Jeans, 21 de marzo de 2026

El programa del sábado, 21 de marzo de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Andrés Rodríguez, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló sobre un robot hecho en Colombia que revoluciona el cultivo de papa.

se habló sobre un robot hecho en Colombia que revoluciona el cultivo de papa. En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre los sacrificios que hacen los padres por sus hijos, muchas veces desconocidos, y cómo compartir con ellos sus orígenes y las dificultades que han enfrentado.

se reflexionó sobre los sacrificios que hacen los padres por sus hijos, muchas veces desconocidos, y cómo compartir con ellos sus orígenes y las dificultades que han enfrentado. En el Tema Central, ´Moni´ Ríos, directora de innovación y desarrollo del Instituto Gato Dumas Colombia, habló sobre Disciplina, menos discurso más acción.

´Moni´ Ríos, directora de innovación y desarrollo del Instituto Gato Dumas Colombia, habló sobre Disciplina, menos discurso más acción. 'La maquina de la verdad', se habló sobre la compra de tiquetes.

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