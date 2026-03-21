La acción como medida real de la disciplina: En Blu Jeans, 21 de marzo de 2026

El programa del sábado, 21 de marzo de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Andrés Rodríguez, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló sobre un robot hecho en Colombia que revoluciona el cultivo de papa.
- En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre los sacrificios que hacen los padres por sus hijos, muchas veces desconocidos, y cómo compartir con ellos sus orígenes y las dificultades que han enfrentado.
- En el Tema Central, ´Moni´ Ríos, directora de innovación y desarrollo del Instituto Gato Dumas Colombia, habló sobre Disciplina, menos discurso más acción.
- 'La maquina de la verdad', se habló sobre la compra de tiquetes.
Escuche el programa completo aquí: