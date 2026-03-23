La disciplina como clave del éxito personal y profesional: En Blu Jeans, 23 de marzo de 2026

El programa del lunes festivo 23 de marzo de 2026 en Blu Jeans contó con las siguientes secciones:
- Leyendas: se habló sobre la heroica y silenciosa historia de Nicholas Winton, quien rescató a 669 niños de los nazis en Praga antes de la Segunda Guerra Mundial.
- Orgullo País: se destacó el emprendimiento "Trigos" en el Meta, una tradición familiar de seis generaciones dedicada a la elaboración artesanal de amasijos de arroz y cuajada.
- Un columnista nos contó: se presentó un "bestiario civil" sobre las tipologías de personas con las que es mejor no discutir para preservar la dignidad y el tiempo.
- ¿Qué me pongo?: se profundizó en la trayectoria del diseñador John Galliano, su estilo teatral y su reciente colaboración para crear una colección premium en Zara.
- La Máquina de la Verdad: se habló de los mitos sobre la planificación, aclarando que los anticonceptivos no eliminan el deseo sexual ni afectan la fertilidad a largo plazo.
- En el tema central se abordó la disciplina, entendida como la clave silenciosa del éxito, desde una mirada integral que abarcó tanto el ámbito profesional como el personal.
Escuche el programa completo aquí: