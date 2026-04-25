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Riesgos y cuidados del ombligo: En Blu Jeans, 25 de abril de 2026

En Blu Jeans del sábado, 25 de abril de 2026. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans
En Blu Jeans
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de abr, 2026

El programa del sábado, 25 de abril de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló sobre Bocados de Esperanza, postres que ayuden al tratamiento de niños con cáncer.
  • En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre las relaciones personales.
  • En el Tema Central, Bibiana Aguirre, cirujana de pared abdominal de la Fundación Valle de Lili y profesora de la Universidad Icesi en Cali, se refirió sobre ¿Cuál es la principal función del ombligo? ¿Qué riesgos debemos tener en cuenta?
  • En 'La maquina de la verdad', se habló sobre la producción del chocolate.

Escuche el programa completo aquí:

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