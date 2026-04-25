Riesgos y cuidados del ombligo: En Blu Jeans, 25 de abril de 2026

El programa del sábado, 25 de abril de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló sobre Bocados de Esperanza, postres que ayuden al tratamiento de niños con cáncer.

se habló sobre Bocados de Esperanza, postres que ayuden al tratamiento de niños con cáncer. En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre las relaciones personales.

se reflexionó sobre las relaciones personales. En el Tema Central, Bibiana Aguirre, cirujana de pared abdominal de la Fundación Valle de Lili y profesora de la Universidad Icesi en Cali, se refirió sobre ¿Cuál es la principal función del ombligo? ¿Qué riesgos debemos tener en cuenta?

Bibiana Aguirre, cirujana de pared abdominal de la Fundación Valle de Lili y profesora de la Universidad Icesi en Cali, se refirió sobre ¿Cuál es la principal función del ombligo? ¿Qué riesgos debemos tener en cuenta? En 'La maquina de la verdad', se habló sobre la producción del chocolate.

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