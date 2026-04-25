Riesgos y cuidados del ombligo: En Blu Jeans, 25 de abril de 2026

Actualizado: 25 de abr, 2026
El programa del sábado, 25 de abril de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló sobre Bocados de Esperanza, postres que ayuden al tratamiento de niños con cáncer.
- En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre las relaciones personales.
- En el Tema Central, Bibiana Aguirre, cirujana de pared abdominal de la Fundación Valle de Lili y profesora de la Universidad Icesi en Cali, se refirió sobre ¿Cuál es la principal función del ombligo? ¿Qué riesgos debemos tener en cuenta?
- En 'La maquina de la verdad', se habló sobre la producción del chocolate.
Escuche el programa completo aquí: