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Liderar, educar y transformar realidades: 7 de junio de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 7 de junio de 2026.

encuentros blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de jun, 2026

Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo, 7 de junio de 2026.

  • Bárbara Manderfield, misionera y educadora, habló de su decisión de quedarse en Colombia a pesar de la violencia de los años 90, además de temas como la crianza, la educación y la paz.
  • Diana Marcela Acosta, psicóloga clínica y escritora del libro 'Mírame: el autismo, la depresión y yo', explicó su experiencia y la inspiración que tuvo para escribir el libro.
  • Juan Carlos Ramírez, presidente nacional de Acrip (Federación Colombiana de Gestión Humana), contó a qué se dedica la organización y su importancia en la gestión humana del país.
  • Margarita Bello, ginecóloga y obstetra, reveló detalles del acompañamiento en salud a las mujeres embarazadas teniendo en cuenta la situación de cada una, buscando su bienestar y el del bebé; además de los diferentes programas que existen en salud para el acompañamiento de cada persona.

Escuche el programa completo acá:

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