Liderar, educar y transformar realidades: 7 de junio de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Actualizado: 7 de jun, 2026
Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo, 7 de junio de 2026.
- Bárbara Manderfield, misionera y educadora, habló de su decisión de quedarse en Colombia a pesar de la violencia de los años 90, además de temas como la crianza, la educación y la paz.
- Diana Marcela Acosta, psicóloga clínica y escritora del libro 'Mírame: el autismo, la depresión y yo', explicó su experiencia y la inspiración que tuvo para escribir el libro.
- Juan Carlos Ramírez, presidente nacional de Acrip (Federación Colombiana de Gestión Humana), contó a qué se dedica la organización y su importancia en la gestión humana del país.
- Margarita Bello, ginecóloga y obstetra, reveló detalles del acompañamiento en salud a las mujeres embarazadas teniendo en cuenta la situación de cada una, buscando su bienestar y el del bebé; además de los diferentes programas que existen en salud para el acompañamiento de cada persona.
Escuche el programa completo acá: