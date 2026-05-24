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Rentas aceleradas y danza terapéutica: 24 de mayo de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 24 de mayo de 2026.

encuentros blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de may, 2026

Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo, 24 de mayo de 2026.

  • Camilo Borras,desarrollador de proyectos
    Para profesionales que no quieren operar inmuebles explicó que son las rentas aceleradas y cómo funcionan.
  • Iván Gonzalez, escritor
    Sus obras dialogan constantemente con la memoria, la identidad y la vida cultural del Caribe. Autor de varios libros de narrativa, afro y gestor de amplia trayectoria.
  • Monica Viviana Álvarez, trapeuta profesional de danza
    Habló sobre el movimiento expresivo consciente y contó su camino de transformación en el que la danza cambió su vida.
  • Eugenia de Molina, escritora del libro ‘Un amor para la historia’
    Su obra se presentó recientemente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026. Su obra destaca en el panorama literario actual por explorar narrativas contemporáneas.

Escuche el programa completo acá:

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