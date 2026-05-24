Rentas aceleradas y danza terapéutica: 24 de mayo de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

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Camilo Borras,desarrollador de proyectos

Para profesionales que no quieren operar inmuebles explicó que son las rentas aceleradas y cómo funcionan.



Para profesionales que no quieren operar inmuebles explicó que son las rentas aceleradas y cómo funcionan. Iván Gonzalez, escritor

Sus obras dialogan constantemente con la memoria, la identidad y la vida cultural del Caribe. Autor de varios libros de narrativa, afro y gestor de amplia trayectoria.



Sus obras dialogan constantemente con la memoria, la identidad y la vida cultural del Caribe. Autor de varios libros de narrativa, afro y gestor de amplia trayectoria. Monica Viviana Álvarez, trapeuta profesional de danza

Habló sobre el movimiento expresivo consciente y contó su camino de transformación en el que la danza cambió su vida.



Habló sobre el movimiento expresivo consciente y contó su camino de transformación en el que la danza cambió su vida. Eugenia de Molina, escritora del libro ‘Un amor para la historia’

Su obra se presentó recientemente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026. Su obra destaca en el panorama literario actual por explorar narrativas contemporáneas.

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