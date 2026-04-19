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A pocos días de su presentación en Bogotá, Yatra deslumbró en Buenos Aires, Argentina

Desde los primeros acordes de “Lienzo”, tema con el que abrió el concierto, Yatra marcó el tono de una experiencia inmersiva.

Sebastián Yatra en Argentina
Sebastián Yatra en Argentina //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de abr, 2026

A tan solo días de su esperada presentación en Bogotá, el cantante colombiano Sebastián Yatra reafirmó su lugar como una de las figuras más influyentes del pop latino al deslumbrar en Buenos Aires, en el marco de su gira “Entre Tanta Gente Tour”. El artista, que viene de agotar entradas en múltiples ciudades de España, continúa consolidando un recorrido internacional marcado por la conexión emocional con su público y una propuesta escénica en constante evolución.

La etapa latinoamericana del tour comenzó el pasado 11 de abril en Montevideo, Uruguay, donde miles de fanáticos se congregaron para presenciar un espectáculo que equilibra baladas románticas con éxitos de alta energía. Sin embargo, fue en Argentina donde el show alcanzó uno de sus puntos más memorables, en una noche que combinó excelencia musical y cercanía con el público.

Sebastián Yatra en Argentina (1).jpg
Foto: suministrada

Un repertorio que conecta emociones y generaciones

Desde los primeros acordes de “Lienzo”, tema con el que abrió el concierto, Yatra marcó el tono de una experiencia inmersiva. La energía se elevó rápidamente con canciones como “Tacones Rojos” y “Traicionera”, coreadas de principio a fin por los asistentes, quienes no dejaron de acompañar cada interpretación.

Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando el artista descendió del escenario para acercarse a sus seguidores e interpretar “Cristina” y “La Pelirroja”. Este gesto generó una conexión directa con el público, evidenciando la cercanía que caracteriza al colombiano.

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