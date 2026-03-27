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Blu Radio  / Entretenimiento  / Aerosmith celebra 50 años de su álbum debut con una edición histórica

Aerosmith celebra 50 años de su álbum debut con una edición histórica

La banda de Boston relanza Aerosmith (Legendary Edition) con nuevas mezclas, rarezas de estudio y una mirada definitiva a su origen

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