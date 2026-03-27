Aerosmith celebra 50 años de su álbum debut con una edición histórica

Aerosmith conmemora cinco décadas de uno de los discos más importantes de su trayectoria con el lanzamiento de Aerosmith (Legendary Edition), una reedición de lujo que recupera el álbum debut de la agrupación con material remasterizado, nuevas mezclas, grabaciones inéditas y formatos de colección que apuntan tanto al fan de toda la vida como a nuevas generaciones del rock.

La agrupación estadounidense, integrada por Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Brad Whitford y Joey Kramer, presentó esta nueva edición como una reconstrucción sonora y visual de la obra que marcó el inicio de su legado en 1973. El proyecto ya se encuentra disponible a través de Capitol Records / UMe en diferentes configuraciones físicas y digitales, incluyendo una edición especial en Dolby Atmos, una caja de cinco vinilos, formatos en CD y versiones en vinilo negro y rojo translúcido.

Con este lanzamiento, la banda no sólo revive el origen de clásicos como “Dream On”, “Mama Kin” y “Make It”, sino que también busca presentar, por primera vez, una versión más cercana a la visión artística original del grupo.

Aerosmith // Foto: suministrada

Una reedición que reconstruye el nacimiento de Aerosmith

De acuerdo con la información oficial, esta nueva entrega fue trabajada directamente por Steven Tyler y Joe Perry, quienes colaboraron en la remezcla de las cintas originales junto al productor e ingeniero de mezcla Zakk Cervini y el productor Steve Berkowitz.



El material se presenta como una versión expandida y restaurada del disco debut homónimo de la banda, lanzado originalmente el 5 de enero de 1973 y grabado en Intermedia Studios, en Boston. Ese álbum se convirtió con el tiempo en una pieza clave del hard rock estadounidense y en la plataforma que impulsó el crecimiento paulatino de la agrupación hasta convertirse en un fenómeno internacional.

En ese contexto, uno de los elementos más relevantes de esta edición es el rescate del sonido primario de Aerosmith: riffs ásperos, una base de blues rock contundente y la identidad vocal que convirtió a Tyler en una de las figuras más reconocibles del género.