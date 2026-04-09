Ahora los contenidos gratuitos de DITU estarán en todos los televisores LG

DITU y LG Electronics formalizaron una alianza estratégica que marca un nuevo paso en la distribución de contenidos digitales en Colombia. El acuerdo permitirá que la plataforma de streaming esté integrada directamente en millones de televisores inteligentes, ampliando su alcance en el mercado nacional.

Como parte de esta integración, DITU estará preinstalada en los nuevos modelos de Smart TV de LG, lo que facilitará el acceso inmediato a su catálogo sin necesidad de descargas adicionales. Además, los usuarios que cuenten con versiones anteriores de televisores de la marca podrán obtener la aplicación a través de la tienda digital LG Content Store, ampliando la cobertura del servicio en diferentes generaciones de dispositivos.

La iniciativa busca optimizar la experiencia de entretenimiento en el hogar mediante la combinación de contenido digital y tecnología de visualización. Con esta incorporación, los usuarios podrán acceder a una oferta que incluye producciones nacionales, formatos de entretenimiento, información y transmisiones en vivo, todo desde una misma interfaz integrada al sistema operativo de los televisores.

El acuerdo también representa una ampliación del ecosistema digital de Caracol Televisión, que ha trasladado parte de su portafolio tradicional a entornos digitales a través de DITU. La plataforma concentra contenidos como series, realities, programas informativos y eventos especiales, consolidando su propuesta dentro del segmento de streaming en el país.



Entre los contenidos disponibles se incluyen transmisiones relacionadas con el proceso clasificatorio hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que fortalece la oferta en vivo y amplía las opciones para las audiencias interesadas en eventos deportivos de alcance global.

Desde la dirección de DITU, se destacó que esta alianza responde a la necesidad de acercar el contenido a los hábitos actuales de consumo, caracterizados por el acceso directo desde dispositivos conectados. La integración con una marca con alta penetración en hogares colombianos permite reducir barreras de acceso y fortalecer la disponibilidad del servicio en el país.

Por su parte, LG Electronics señaló que la incorporación de DITU a su plataforma webOS hace parte de su estrategia de ampliar el ecosistema de aplicaciones disponibles para sus usuarios. La compañía ha enfocado sus desarrollos en mejorar la conectividad y la experiencia audiovisual integrando soluciones que combinan tecnología con contenidos relevantes para distintos públicos.

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Esta colaboración también apunta a fortalecer la distribución de contenido local, al facilitar su acceso desde dispositivos de uso cotidiano en los hogares. La presencia de DITU en televisores LG contribuye a posicionar producciones nacionales dentro de un entorno digital competitivo, donde convergen múltiples plataformas internacionales.

Asimismo, la alianza plantea un enfoque en la calidad de reproducción, aprovechando las capacidades tecnológicas de los televisores LG en términos de imagen y sonido. Esto permite que los contenidos disponibles en la plataforma sean visualizados con estándares optimizados, alineados con las expectativas actuales del mercado.

El despliegue de DITU en el ecosistema de LG se proyecta como un movimiento relevante dentro del sector del entretenimiento digital en Colombia, al integrar tecnología y contenido en una misma experiencia. La iniciativa amplía el acceso a plataformas digitales y fortalece la presencia de propuestas locales en el entorno de streaming.