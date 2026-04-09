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Blu Radio  / Entretenimiento  / Ahora los contenidos gratuitos de DITU estarán en todos los televisores LG

Ahora los contenidos gratuitos de DITU estarán en todos los televisores LG

Como parte de esta integración, DITU estará preinstalada en los nuevos modelos de Smart TV de LG, lo que facilitará el acceso inmediato a su catálogo sin necesidad de descargas adicionales.

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