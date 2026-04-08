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Blu Radio  / Entretenimiento  / Ditu supera 11 millones de descargas y más de 65 millones de horas de consumo en su primer año

Ditu supera 11 millones de descargas y más de 65 millones de horas de consumo en su primer año

Durante los próximos meses, Ditu acompañará algunos de los momentos más relevantes para la sociedad colombiana, desde el cubrimiento electoral de Colombia Decide, hasta la emoción del Mundial de Fútbol.

Ditu supera 11 millones de descargas y más de 65 millones de horas de consumo en su primer año
Ditu supera 11 millones de descargas y más de 65 millones de horas de consumo en su primer año
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 8 de abr, 2026

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