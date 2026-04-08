Ditu supera 11 millones de descargas y más de 65 millones de horas de consumo en su primer año

En su primer año de operación, DITU, la plataforma digital de Caracol Televisión, supera 11 millones de descargas en Colombia y completa más de 65 millones de horas de consumo, consolidándose como una de las apuestas de streaming de mayor crecimiento en el país.

"DITU es una evolución natural del liderazgo que Caracol Televisión ha construido durante décadas en la industria audiovisual del país. Desde su origen, ha sido un proyecto que ha involucrado a todas las áreas y a los equipos directivos de la organización, un trabajo conjunto que explica los resultados que estamos viendo hoy", señaló Gonzalo Córdoba Mallarino, presidente de Caracol Televisión.

Ditu en Colombia

"Al mismo tiempo, esta plataforma hace parte del proceso de transformación de Caracol Televisión para consolidarse como una compañía MediaTech, capaz de integrar contenido, tecnología y nuevas formas de consumo digital para las audiencias del país", agregó Córdoba Mallarino.

En este contexto, la plataforma presenta su nueva campaña Aquí vive Colombia, que busca posicionar a DITU como un espacio donde los colombianos se encuentran para informarse, entretenerse y compartir las historias y momentos que conectan al país.



Durante los próximos meses, la plataforma acompañará algunos de los momentos más relevantes para la sociedad colombiana, desde el cubrimiento electoral de Colombia Decide, respaldado por Noticias Caracol, hasta la emoción del Mundial de Fútbol con el Gol Caracol.

En materia de acceso y distribución, DITU continúa ampliando su presencia en televisores conectados como Samsung, LG, Android TV y Hisense, así como en celulares con sistemas iOS y Android, y a través de navegadores web.

Al sumarse a Roku, la plataforma alcanza hoy más del 95 % de penetración en pantallas y dispositivos conectados en el país.

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"El propósito de DITU es acompañar a los colombianos en las historias que nos unen como país. Queremos que sea una plataforma donde la información, el entretenimiento y el deporte se encuentren para reflejar lo que somos como sociedad", afirmó Marcio Guilherme Silva, VP de Nuevos Negocios y Streaming de Caracol Televisión y Head de DITU.

En producto y experiencia, DITU integra señales en vivo, canales FAST y contenido bajo demanda en una sola plataforma, permitiendo a los colombianos ver información, entretenimiento y deporte cuando quieran y desde cualquier lugar, con una experiencia intuitiva y de fácil acceso.

Más que una plataforma, DITU busca consolidarse como el líder del streaming en Colombia, el lugar donde las historias, la información y las emociones que conectan a los colombianos se viven en una sola experiencia.

