Alejo y Enzo, de los chismes de la industria a crear un EP de ocho canciones juntos

Lo que comenzó con una supuesta rivalidad terminó convirtiéndose en una amistad y en un proyecto musical compartido. Alejo y Enzo dejaron atrás los chismes de la industria para unir sus talentos en Del amor y otras adicciones, un EP de ocho canciones que recorre diferentes emociones y experiencias relacionadas con el amor.

En entrevista con Blu Radio, los artistas contaron que, antes de conocerse personalmente, existía cierta enemistad entre ellos, alimentada por comentarios de terceros. Sin embargo, un encuentro en un bar de Bogotá, propiciado por sus equipos de trabajo, cambió el rumbo de la historia.

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“Yo no tengo nada contra ustedes, ustedes no tienen nada contra mí, nunca hemos hablado, ni siquiera nos conocíamos. Más bien metámonos al estudio a hacer música”, recordó Enzo sobre la conversación que dio inicio a esta colaboración.

Enzo // Foto: Instagram @_enzo_____________________

Tres días de composición y ocho canciones seleccionadas

La conexión entre ambos fue inmediata. En apenas tres días compusieron 12 canciones, de las cuales seleccionaron ocho para conformar el EP. Según explicaron, la facilidad para trabajar juntos estuvo relacionada con sus afinidades personales y con una visión compartida de la composición musical.

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El resultado fue Del amor y otras adicciones, un trabajo que aborda desde el enamoramiento y la ilusión de encontrar a la persona indicada hasta el despecho, la nostalgia y las rupturas sentimentales.

Alejo destacó que uno de los objetivos principales era contar historias genuinas con las que el público pudiera identificarse, sin limitarse a una sola emoción. Canciones como Contigo Me Casas y Domingo de Bajón surgieron de experiencias y situaciones específicas.

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Una amistad que abre la puerta a nuevos proyectos

A cerca de un mes de su lanzamiento, Enzo aseguró que el EP ya superaba las 800.000 reproducciones en Spotify. Por ahora, ambos artistas están concentrados en promocionar las canciones, aunque no descartan futuras colaboraciones.

Más allá de los números, la unión representa una oportunidad para demostrar que la música puede derribar prejuicios y convertir una rivalidad alimentada por rumores en una alianza creativa.