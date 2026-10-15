Kris R llega con nuevo álbum a reafirmar su gran momento en la industria

Al hablar de trap colombiano, el nombre de Kris R aparece actualmente entre los principales referentes de una escena que continúa ganando espacio dentro y fuera del país. El artista ha consolidado una carrera marcada por diferentes éxitos y colaboraciones que hoy lo ilusionan con dar un nuevo paso: llevar su música a escenarios de gran formato como el Movistar Arena de Bogotá o el DaviArena de Medellín, confirmando el gran momento que atraviesa.

Como parte de ese crecimiento, este 15 de octubre presentó su nuevo álbum de estudio, El Trap de Kolombia 2, un proyecto con el que busca darle continuidad a una historia que ya había comenzado con su primera entrega, pero que también pretende ampliar las fronteras del género y acercarlo a nuevas audiencias.

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Concebido en paralelo con su antecesor, el álbum está compuesto por 13 canciones y funciona como algo más que una segunda parte. Se trata de una declaración sobre el lugar que ocupa actualmente Kris R dentro del trap colombiano y sobre la manera en que entiende la evolución de este sonido.

Foto: suministrada

El proyecto deja claras sus intenciones desde “HABLALES KENDO”, una introducción que cuenta con la participación del rapero puertorriqueño Kendo Kaponi. La canción está acompañada por imponentes arreglos de cuerdas y aprovecha la autoridad lírica del artista para construir una entrada solemne y contundente. A partir de allí, “EL TRAP DE KOLOMBIA” toma el relevo y cambia la atmósfera para adentrarse de lleno en la identidad sonora que Kris R ha venido construyendo.

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El impacto del artista también se ha reflejado en las plataformas digitales. El nombre de la K ha aparecido de manera recurrente en el Top 50 de Spotify Colombia durante 2026, una muestra del crecimiento que ha experimentado su música y del posicionamiento que ha conseguido dentro de la industria. Ahora, con El Trap de Kolombia 2, el objetivo es llevar ese impulso a un nuevo nivel y convertir el proyecto en uno de los grandes lanzamientos del género durante el año.

Este regreso musical coincide, además, con una colaboración que lleva la identidad de Kris R a otro territorio: la moda. El artista se unió a UNDERGOLD, una de las marcas referentes del streetwear colombiano, en una alianza que conecta dos espacios estrechamente ligados a la cultura urbana: la música y la estética que la acompaña.

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Así, Kris R atraviesa una etapa en la que el trap deja de ser únicamente el punto de partida y se convierte en una plataforma para ampliar su alcance, conquistar nuevos escenarios y seguir construyendo una identidad propia dentro de la música urbana colombiana.