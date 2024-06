Alpha recibe tres fuertes sanciones por no cumplir con el castigo de Omega en el Desafío

Este viernes, en el Desafío XX se llevó a cabo el tan temeroso Box Negro. Cuatro mujeres del equipo Beta estaban sentenciadas y portaron el chaleco con el que tenían que luchar por su cupo en el Desafío.

Alpha, quienes fueron los elegidos por Omega para que cumplieran con el castigo, trabajaron en equipo por cortar todos los troncos y tratar de meterlos a las lonas, aguantaron hambre, algunos no soportaron más el sol y el cansancio físico, tanto así que se dieron por vencidos; sin saber cuál sería el resultado al no cumplir con el objetivo.

Por otro lado, los participantes de Omega hablaron de su experiencia en el Desafío XX, algunos de ellos aseguraron que no volverían al programa y dijeron que es una experiencia que se debe vivir por una sola vez en la vida. Nunca se imaginaron que estar en la pista de juego fuera tan complejo, el estilo de vida cambia por completo y, algunos, se sienten cansados y por momentos sin ganas de seguir adelante, sin embargo, hasta el momento no se dan por vencidos a pesar de experimentar momentos difíciles en la competencia.

María Fernanda Aristizábal llegó a la casa Omega para contarles que sus compras de Mercado Libre ya habían llegado y felicitó a Tania, una de las desafiantes de la semana, quien dejó en alto el nombre del equipo llevándolos a la victoria. Ella también recibió sus objetos comprados por la aplicación, pero a diferencia de los participantes, ella tenía sus cajas en la casa.

Llegó la hora de la llamada de Andrea Serna a los tres equipos, momento en el que la presentadora revisó el trabajo de Alpha de acuerdo al castigo y pudo ver que este no se había cumplido en su totalidad. Kevin fue el encargado de mostrar las pocas lonas que habían llenado y no dudo en decir que su esfuerzo se dio al máximo, pero que lastimosamente no habían podido terminar porque el cansancio físico y mental eran demasiado fuertes.

Andrea quiso preguntarle a las desafiantes de la semana cómo había sido su experiencia durante las 24 horas como integrantes del equipo Beta, Alpha y Omega, a lo que Naomy contestó primero: ''Nunca imaginé que estar acá fuera tan difícil, es más de lo que imaginé''. Seguido a ella, Tania expresó que había sido una experiencia maravillosa y que de todo lo vivido, aguantar hambre fue el peor reto para ella. Por último, Tatiana felicitó a su equipo y les pidió que no se rindieran, que ella se va amándolos y los felicitó por ser un equipo increíble.

Antes de iniciar con el Box Negro, Darlyn contó que ella y sus compañeras iban a darla toda en la prueba, que lastimosamente una debería salir, pero que iban a ''hacer un excelente show''.

Al igual que las cuatro sentenciadas, Alpha tuvo que llegar a la pista con sus maletas, porque no cumplir el castigo iba a definir muchas cosas antes de que se llevara a cabo el juego por estar dentro de las tres mujeres que continuarían en la competencia.

¿Cuál es la sanción de Alpha por no cumplir el castigo?

Pasarán todo el ciclo en Playa Baja. Tuvieron que entregar todo el dinero que tenían hasta el momento. El próximo castigo en la ruleta lo deberán cumplir ellos, así ganen el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

Poco a poco fueron pasando los minutos en el Box Negro y cada una de las cuatro participantes entregaba lo mejor, pero lastimosamente una se despediría para siempre de la competencia, en este caso, Valentina fue la última en terminar la prueba, por lo que quedó eliminada.

Caroline, Karen y Glock siguen soñando con llegar a la gran final. Expresaron su alegría al ganar el Box, pero dijeron que la felicidad no es completa, porque tenían que despedir a una gran compañera, como lo fue Valentina, le agradecieron por ser un eje fundamental en el equipo y por su gran energía en todos los momentos de dificultad.

Valentina felicitó a su equipo ya los demás participantes del Desafío, los invitó a no desanimarse a pesar de las adversidades y les dijo que estar en ese lugar era la respuesta de Dios a las oraciones que cada uno hace.

Para despedirse del programa quiso alzar la voz mirando al cielo y agradeciéndole a Dios por acompañarla en este reto de su vida y un gran sueño que tenía