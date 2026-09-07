Anuel AA regresa a Bogotá: precios, localidades y todo lo que debe saber

El puertorriqueño Anuel AA volverá a presentarse en Bogotá el próximo 21 de noviembre de 2026, en una cita que reunirá a miles de seguidores del reguetón y el trap latino en el Vive Claro.

El espectáculo tendrá como eje el regreso de Real Hasta La Muerte (RHLM), una expresión que trascendió la música para convertirse en una de las identidades más reconocibles de la carrera del artista. La presentación llegará en medio de la expectativa por su próximo proyecto discográfico, ‘Real Hasta La Muerte 2’.

Para quienes ya planean asistir al concierto, uno de los principales datos es el precio de las entradas. La boletería contempla opciones desde $200.000 hasta $900.000, sin incluir el valor del servicio. Con este cobro, los precios finales oscilan entre $241.000 y $1.040.000, dependiendo de la localidad.

Blessd y Anuel // Foto. suministrada

Precios y localidades para el concierto de Anuel AA en Bogotá

De acuerdo con el mapa de localidades, estas son las opciones disponibles para el concierto de Anuel AA en el Vive Claro:



Preferencial: $200.000 + $41.000 de servicio. Precio final: $241.000.

$200.000 + $41.000 de servicio. Precio final: $241.000. Gradería 105/107/109 +14: $250.000 + $51.000 de servicio. Precio final: $301.000.

+14: $250.000 + $51.000 de servicio. Precio final: $301.000. Gradería 106/108/110: $250.000 + $51.000 de servicio. Precio final: $301.000.

$250.000 + $51.000 de servicio. Precio final: $301.000. Gradería 99/101/103 +14: $300.000 + $61.000 de servicio. Precio final: $361.000.

+14: $300.000 + $61.000 de servicio. Precio final: $361.000. Gradería 100/102/104: $300.000 + $61.000 de servicio. Precio final: $361.000.

$300.000 + $61.000 de servicio. Precio final: $361.000. Palco Bronce : $350.000 + $55.000 de servicio. Precio final: $405.000.

: $350.000 + $55.000 de servicio. Precio final: $405.000. Palco Plata : $430.000 + $67.000 de servicio. Precio final: $497.000.

: $430.000 + $67.000 de servicio. Precio final: $497.000. Palco Oro: $550.000 + $86.000 de servicio. Precio final: $636.000.

$550.000 + $86.000 de servicio. Precio final: $636.000. Palco Diamante : $636.000 + $99.000 de servicio. Precio final: $735.000.

: $636.000 + $99.000 de servicio. Precio final: $735.000. Palco Alf Roja : $800.000 + $124.000 de servicio. Precio final: $924.000.

: $800.000 + $124.000 de servicio. Precio final: $924.000. Palco RHLM: $900.000 + $140.000 de servicio. Precio final: $1.040.000.

Los valores corresponden al precio de la entrada más el servicio indicado en el mapa de boletería. La localidad más económica es Preferencial, mientras que la experiencia de mayor valor es Palco RHLM, cuyo precio final llega a $1.040.000.

El mapa también muestra la distribución de las diferentes graderías y palcos alrededor del escenario, con Preferencial ubicada en una amplia zona central frente al escenario. Las localidades de palco se encuentran distribuidas en sectores alrededor de esta área.

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¿Cuándo y dónde será el concierto?

La cita será el 21 de noviembre de 2026 en Bogotá, en el Vive Claro, distrito cultural ubicado junto al Parque Simón Bolívar.

El escenario cuenta con capacidad para alrededor de 40.000 asistentes y se ha convertido en uno de los espacios de referencia para los grandes espectáculos musicales de la capital.