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Blu Radio  / Entretenimiento  / ‘Aquel’: la serie de Netflix sobre la vida de Raphael y su histórica rivalidad con Julio Iglesias

‘Aquel’: la serie de Netflix sobre la vida de Raphael y su histórica rivalidad con Julio Iglesias

Dago García contó cómo se abordó la rivalidad entre Rafael y Julio Iglesias en la serie que llegará a Netflix el 9 de octubre.

Raphael, serie de Netflix
Raphael, serie de Netflix
Cortesía de Netflix
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

La rivalidad entre Rafael y Julio Iglesias será uno de los temas que abordará la serie sobre el cantante español, que llegará a Netflix el próximo 9 de octubre. Dago García, productor de la producción, contó cómo se logró llevar esta historia a la pantalla y reveló el momento en que ambos artistas dejaron atrás sus diferencias.

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García explicó que trabajar sobre una figura tan conocida implicó abordar aspectos poco explorados de su trayectoria. Para el equipo de producción, uno de los retos fue evitar quedarse únicamente con la imagen pública construida durante décadas.

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¿Cómo se abordó la rivalidad entre Rafael y Julio Iglesias?

El productor señaló que la relación entre ambos artistas fue uno de los temas que generó mayor interés durante el desarrollo de la serie y que finalmente pudo ser abordado con una perspectiva que consideró cercana a lo ocurrido.

“La rivalidad de Rafael con Julio Iglesias era un tema que nos llamaba mucho la atención y negociando con él logramos exponerlo durante la serie y con una perspectiva bastante realista”, afirmó García.

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El productor también explicó que la trayectoria de Rafael permitió abordar asuntos de su vida que anteriormente podían resultar más difíciles de tratar. A sus 60 años de carrera artística, considera que el cantante se encuentra en una etapa en la que puede hablar de episodios que antes podían generar incomodidad.

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Raphael, cantante español
Raphael, cantante español
Foto: AFP

¿Cómo terminó la rivalidad de Rafael y Julio Iglesias?

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De acuerdo con García, las diferencias entre ambos artistas quedaron atrás durante una ceremonia de los Grammy Latinos. Rafael y Julio Iglesias habían sido nominados y esperaban ganar, pero el reconocimiento terminó en manos del cantante mexicano José José.

“Ambos fueron nominados, ambos estaban ansiosos, estaban completamente seguros de que iban a ganar y ganó un cantante que se llama José José”, relató.

Según el productor, la situación de haber perdido en la misma categoría terminó acercándolos y permitió que resolvieran sus diferencias.

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“Esas circunstancias de sentirse ambos perdedores en esa ceremonia les hizo reírse, acercarse y resolver todo el problema que habían tenido antes”, agregó.

La producción, realizada con participación de DLO y Caracol Televisión, tendrá su estreno mundial en Netflix el 9 de octubre. Para García, la serie permitirá mostrar diferentes momentos de la trayectoria del cantante y acercar su historia a distintas generaciones.

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