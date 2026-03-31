Así luce 'Supergirl', la protagonista de la próxima película de DC Studios

Debutó en 1959 en el Action Comics de DC, dibujada por Al Plastino y escrita por Otto Binder, como una señal de lucha femenina y despreocupada para hablarle a un público que, rápidamente, vio con aceptación y celebró dicha decisión de incluirla. Desde entonces, 'Supergirl' se volvió en un personaje muy querido.

No es la primera vez que aparecerá en una película, pero sí en la que estará en su propia historia en solitario. El 26 de junio de 2026, se estrenará la cinta de esta heroína que ya se pudo ver en sus primeros avances mostrados por DC y Warner de cómo luce el personaje en esta nueva era bajo la dirección de James Gunn.

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En el último tráiler, se vio hablando con 'Superman' mientras comparte con su perro 'Krypto', pero que en esta historia este pequeño peludo será su razón para tomar en serio sus poderes para poderle salvar la vida ante un grupo de bandidos que le hará la vida imposible.

"Cuando un enemigo inesperado y despiadado golpea demasiado cerca, Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, se ve obligada a unir fuerzas con un acompañante improbable en un épico viaje interestelar de venganza y justicia", indica la sinopsis.



En este relato se le ve un personaje más maduro, muy diferente a lo que se vio en la película de 'Superman' en donde solo era una niña y adolescente despreocupada por todo, tanto que dejaba a su pequeño 'Krypto' a cuidado de su primo 'Superman', pero que ahora debe tomar el asunto por sus propias manos.