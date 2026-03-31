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Blu Radio  / Entretenimiento  / Así luce 'Supergirl', la protagonista de la próxima película de DC Studios

Así luce 'Supergirl', la protagonista de la próxima película de DC Studios

La heroína se prepara para hacer su debut en solitario en la pantalla grande tras el reciente éxito de 'Superman' en esta nueva era de DC.

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