Bogotá recibe “Destino Final”, la nueva exposición del colombiano Hernando Alzate

Tras cuatro décadas de trayectoria artística en el ámbito internacional, el artista plástico colombiano Hernando Alzate regresa al país para presentar “Destino Final”, una exposición que combina pintura, escultura y literatura con una reflexión sobre la vida, el tiempo y la memoria.

La muestra será inaugurada el próximo 20 de agosto en el Museo Casa Grau de Bogotá y permanecerá abierta al público hasta el 28 de agosto.

La colección reúne cerca de 30 obras originales elaboradas sobre lienzo, madera y metales oxidados, además de esculturas inspiradas en barcos encallados. Para Alzate, estas embarcaciones representan mucho más que objetos abandonados: simbolizan el recorrido de la existencia humana, las huellas que deja el tiempo y la belleza que puede encontrarse en la madurez.

“Destino Final”, exposición del colombiano Hernando Alzate. Fotos: Hernando Alzate

En palabras del artista, cada barco funciona como una metáfora de la vida. En lugar de representar el fracaso o el final de un camino, estas estructuras evocan el descanso después de atravesar tormentas y grandes travesías, exhibiendo las cicatrices de la experiencia como parte de su identidad.



Uno de los elementos distintivos de la exposición es la integración de la palabra escrita con las obras plásticas. Cada pintura está acompañada por un texto de prosa poética escrito por el propio Alzate, con el propósito de complementar la experiencia visual y dar voz a las historias que imagina detrás de cada embarcación. El colombiano explica que eligió la libertad de la prosa para narrar “la última travesía” de estos barcos, manteniendo el ritmo y la fuerza expresiva propios de la poesía.

“Destino Final” también marca una nueva etapa en la evolución artística de Alzate. Después de recorrer estilos como el realismo contemporáneo y el Pop Art durante su carrera internacional, el artista presenta una propuesta centrada en una búsqueda más filosófica y contemplativa, en la que el arte se convierte en un espacio para reflexionar sobre la memoria, el paso del tiempo y la condición humana.

La exposición podrá visitarse entre el 20 y el 28 de agosto en el Museo Casa Grau, ubicado en la calle 94 # 7-48 de Bogotá.