Caracol TV estrena ‘¿En qué lío me metí?’, una historia de misterio y ambición familiar

disputa una fortuna y una muerte que esconde mucho más de lo que parece. Ese es el punto de partida de ‘¿En qué lío me metí?’, la nueva producción de Caracol Televisión que llega a las noches de los colombianos con una historia en la que el humor y el misterio se cruzan en medio de secretos, ambiciones y conflictos familiares. La producción se estrenará este lunes 9 de noviembre, después de Yo me llamo.

La historia gira alrededor de Soraya Montaño, interpretada por Yuri Vargas. Es una fisioterapeuta noble, trabajadora y divertida que cree en las personas y en sus buenas intenciones. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando queda involucrada en los asuntos de Mario Pombo, un exitoso empresario y propietario de la compañía textil Emma Pombo.

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Todo comienza después de la muerte del empresario. Su abogado, Francisco, le revela a Soraya que Mario la escogió para asumir la gerencia de la compañía y le dejó una importante responsabilidad. Deberá elegir quién será su sucesor y quedará al frente de la empresa y de los bienes que dejó. Para tomar esta decisión tiene un plazo de seis meses. Si no escoge a nadie durante ese tiempo, la fortuna será entregada a una fundación.

Pero el asunto se complica cuando la familia Pombo descubre que Mario no murió por causas naturales, sino que fue asesinado. A partir de ese momento, la disputa por la herencia toma un rumbo inesperado, pues los integrantes de la familia comienzan a enfrentarse para demostrar quién merece quedarse con el liderazgo de la compañía, mientras las sospechas crecen y todos parecen tener algo que ocultar.



En medio de este conflicto está Soraya, quien tendrá que tomar una decisión difícil y, además de escoger al próximo líder de la empresa, deberá descubrir en quién puede confiar, pues el responsable del asesinato podría estar entre las mismas personas que aspiran a quedarse con la fortuna.

Junto a Yuri Vargas estará Sebastián Carvajal, quien interpreta a Carlos Pombo. El actor describe a su personaje como un hombre egoísta y egocéntrico, muy diferente a los papeles que ha interpretado anteriormente. También hace parte de esta historia Amparo Grisales, acompañada por un elenco integrado por Jorge Cao, Chichila Navia, Sebastián ‘Chachán’ Sánchez, Jimmy Vásquez, Catalina Londoño, Andrés Sandoval, María Helena Döering, Julio Sánchez Cóccaro, Laura Taylor, María Laura Quintero y Brandon Figueredo, entre otros.

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La producción general está a cargo de Asier Aguilar y cuenta con la dirección de Rodrigo Triana y Carlos Mario Urrea. Según Aguilar, uno de los principales retos del equipo fue encontrar el equilibrio entre la comedia y el suspenso, pues, aunque la historia tiene como punto de partida un asesinato y una disputa por una fortuna, el humor y el romance acompañan el desarrollo de los personajes. La intención es ofrecer una historia diferente, en la que los momentos de tensión también den paso a situaciones divertidas.

Con esta producción, Caracol Televisión reúne a grandes figuras de la actuación colombiana en una historia que promete mantener a los televidentes atentos a cada capítulo. Las ambiciones, los conflictos familiares y los secretos marcarán el rumbo de una trama en la que Soraya tendrá que enfrentarse a un mundo completamente distinto al suyo.

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‘¿En qué lío me metí?’ se estrenará este lunes 9 de noviembre y se emitirá de lunes a viernes, después de Yo me llamo, por Caracol Televisión. Una nueva historia para descubrir quién se quedará con la fortuna de los Pombo y quién está detrás de la muerte de Mario.