Chris Rock rompió el silencio y habló de la cachetada que recibió de Will Smith: "Sí me dolió"

Chris Rock, el actor y comediante estadounidense fue la noticia de los últimos premios Óscar después de recibir una cachetada en el escenario por parte de Will Smith, luego de hacer una burla de su esposa Jada Pinkett.

El actor se encuentra haciendo un tour de comedia por los Estados Unidos junto a Kevin Hart y aprovechó durante su último show para romper el silencio y hablar de lo sucedido.

“Todos los que dicen que las palabras hieren nunca han recibido un puñetazo en la cara (…) No soy una víctima. Sí, eso me dolió. Pero me sacudí eso y fui a trabajar al día siguiente. No voy al hospital por un corte de papel”, relató el comediante.

El hecho ha sido centro de burlas, incluso por parte de los dos comediantes, quienes también durante un show aprovecharon para hacer reír a los asistentes.

Kevin Hart le regaló a Rock una cabra llamada Will Smith en la función de Nueva York, a lo que el actor reaccionó diciendo que no se haría cargo de ella. Dave Chappelle se unió a la función e hizo parte del gracioso momento.

Chappelle después le dijo a Rock que debe ser “la peor noche en la vida de esta cabra”, pero Rock respondió: “Está feliz de no estar en un restaurante jamaicano”.

Will Smith se disculpó por lo sucedido y no podrá asistir a ningún evento de la academia por los próximos 10 años.

