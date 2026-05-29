Confirman segunda temporada 'Off Campus', la exitosa serie de Prime Video

La serie inspirada en el libro de Elle Kennedy, 'Off Campus', se volvió un éxito a nivel internacional en Prime Video logrando una millonaria audiencia y cientos de críticas positivas por su narrativa, diseño y personajes, que han conquistado en poco tiempo a todo el público.

“Estamos muy emocionados de continuar con la historia de Allie y Dean como nuestro romance principal de la segunda temporada, después de haber encendido la chispa de su relación en la primera entrega. Pero si se enamoraron de Hannah y Garrett, no se preocupen: ellos seguirán siendo una parte integral de nuestro gran elenco. Estamos ansiosos por contar el próximo capítulo en la historia de todos. ¡Se vienen muchas cosas para los fans!”, expresó Kennedy.

Ante esto, anunciaron que llegará una segunda parte para continuar narrando la historia de Alli y Dean, interpretados por Mika Abdalla y Stephen Kalyn, en una historia que ha cautivado en muy poco tiempo.

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"El debut de Off Campus se ha consolidado como un fenómeno histórico, convirtiéndose en el tercer estreno de temporada más visto en la historia de Prime Video. En sus primeros 12 días de lanzamiento, la primera temporada alcanzó 36 millones de espectadores en todo el mundo. La serie ha batido récords demográficos al convertirse en el estreno de temporada más visto de todos los tiempos en Prime Video entre el público femenino de 18 a 34 años", revelaron desde la plataforma.



El elenco principal de la segunda temporada de Off Campus incluye a Mika Abdalla (Snack Shack, Sex Appeal), Stephen Kalyn (Gen V, Motorheads), Ella Bright (The Crown, Malory Towers), Belmont Cameli (Until Dawn, Saved by the Bell), Antonio Cipriano (Pretty Little Liars: Original Sin, National Treasure: Edge of History), Jalen Thomas Brooks (The Pitt, Thanksgiving) e India Fowler (Fear Street: Prom Queen, The Agency); junto a Philippa Soo (Hamilton, Dopesick), quien se une con un papel recurrente.