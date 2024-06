Darlyn rechaza tentadora oferta para ayudar a Beta en el Desafío XX

Este jueves, en el Desafío XX, los equipos Alpha, Beta y Omega participaron en una crucial prueba de 'Sentencia y Bienestar', en el Box Blanco, que incluyó nuevos y complejos obstáculos. Esta prueba de relevos requirió que los participantes atravesaran un puente de madera, se lanzaran a una plataforma inestable usando una cuerda, y mantuvieran el equilibrio hasta alcanzar el siguiente tramo. Después, enfrentaron una serie de troncos con estribos y, finalmente, usaron bastones para engancharse a un pasamanos. El tramo final involucraba una jaula suspendida de la que debían sacar una pelota y lanzarla a una de las cuatro canastas ubicadas en el suelo.

Los primeros en competir fueron Kevyn, Renzo y Arandú. Renzo, líder de Beta, tomó una ventaja significativa. Alejo intentó remontar por Omega, superando temporalmente al representante de Alpha, pero se cayó antes de terminar su recorrido. Yoifer, del equipo azul, realizó un tramo casi perfecto, pero un error menor le hizo perder tiempo. Kevyn completó su parte y dio paso a Santi. Gaspar, de su equipo, también cometió errores y tuvo que repetir su participación.

En medio de la prueba, Darlyn y Luisa destacaron con un recorrido impecable, sin caídas y encajando rápidamente el esférico, recuperando tiempo para sus equipos. Santi, tras una mala racha en el Box Blanco, también logró encestar aunque con demora. Natalia, de Alpha, tuvo muchas fallas y no avanzó, por lo que Karen tomó su lugar. Karoline, última de Beta, luchaba con la pelota mientras Gaspar terminaba su tramo.

Yoifer, a pesar de tener que repetir su recorrido, aseguró la victoria para Beta gracias a las caídas de sus rivales. Omega, con las caídas de Natalia y Alejo repitiendo su recorrido, obtuvo el segundo puesto y uno de los beneficios para su casa. La victoria de Beta en el Box Blanco les permitió analizar estratégicamente su situación, especialmente ante la posible eliminación de una mujer y una inminente fusión de equipos.

Durante una conversación posterior, surgió la tensión entre Beta y Omega. Arandú acusó a Renzo de Omega de intentar hacer trampa al mover un elemento del Box Blanco, lo que provocó el disgusto de Beta. Luisa y Karoline expresaron su descontento, recordando incidentes anteriores de traición dentro de Omega.

Arandú aprovechó la charla con Andrea Serna para enviar un mensaje contundente sobre la integridad del juego y su desagrado por la acción de Renzo. La respuesta de Omega, aunque discreta, reflejó la desconfianza hacia Beta. Este episodio dejó claro que las tensiones entre los equipos están en aumento, a pesar de los intentos de mantener alianzas.

La victoria en el Box Blanco también permitió a Beta evaluar cómo utilizar su ventaja estratégicamente. Estaban al borde de la eliminación de una mujer y enfrentaban una nueva fusión de equipos, lo que querían utilizar a su favor. Asimismo, se dieron cuenta de que finalmente poseían el poder no solo de enviar un chaleco, sino también de elegir qué beneficios dejarían a Omega, con quienes habían tenido desacuerdos por la falta de apoyo en el Box Rojo anterior.

En medio de la conversación sobre la prueba, Arandú destacó un incidente durante la pista: "cuando estaba el negro (Renzo) pasó pisando la escalera y haciéndole así (moviendo el elemento del Box Blanco) y yo lo veía". Todos los integrantes de Beta estuvieron de acuerdo con lo dicho por Arandú, mostrando su disgusto. Luisa añadió: "el que se lo quiera tomar personal que lo haga". Karoline también expresó su descontento, considerando lo hecho por Renzo como una mala jugada contra Yoifer para lograr que él se cayera y quedaran en igualdad de condiciones en el cierre.

Este episodio reforzó la idea de que las cosas entre Omega y Beta no estaban bien, a pesar de los intentos de recuperar su alianza. La percepción de Beta sobre sus contrincantes azules se mantuvo negativa. Arandú concluyó la charla con Andrea Serna diciendo: "estábamos tratando de jugar bastante íntegros y con la mejor empatía por nuestros compañeros, pero vimos una acción en Renzo, que fue mover el puente colgante, y la verdad es que esa acción no me gustó. Por esa razón decidimos dejarles los muebles". La única respuesta de Omega fue de Alejo, quien mencionó entre dientes que no debía confiar en Beta.

¿Qué pasó con Darlyn?

Darlyn tuvo la oportunidad de entrar al mundo BetPlay acompañada por Maria Fernanda Aristizabal. Por medio de un juego llamado 'Space Man', Darlyn puso en juego una suma de dinero, donde podía ganar y llevarle frutos a su equipo, o perderlo todo y salir del cubo sin dinero extra. Sin embargo, ganó $2.372.000 por medio de la plataforma.

La presentadora Maria Fernanda le habló a Darlyn sobre el café que la competidora había creado con su familia, también aprovechó para preguntarle qué les hacía falta en el emprendimiento y ella le contó que necesitaban varios electrodomésticos de uso diario en el negocio. Maria Fernanda le propuso cambiar el dinero ganado en el juego por una suma más grande donde ella pudiera redimir y comprar las cafeteras que ella tanto necesitaba, a lo que Darlyn contestó que no aceptaba, porque la plata era del equipo en general.