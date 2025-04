Esta sería la sorpresa que prepara Shakira para sus conciertos en medellín

Finalmente, la barranquillera tendrá sus conciertos en Medellín tras aplazar la fecha inicial en febrero. El 12 y 13 de abril, el Atanasio Girardot recibirá 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' y serán dos noches especiales para los seguidores paisas de Shakira que, por meses, esperaron de esta presentación y que problemas logísticos l

o impidieron a tiempo.

"Mi gente de Medellín, me duele mucho no poder subirme al escenario y cantar para ustedes con las ganas que tenía. Mis hijos estaban emocionados por conocer Medellín, y yo por reencontrarme con ustedes y compartir todas las sorpresas. Lamento mucho el inconveniente. Especialmente para quienes han viajado. Está fuera de mis manos y de las de mi equipo de producción, pero estoy segura de que pronto encontraremos una nueva fecha para celebrar juntos", fueron las palabras de la artistas tras la cancelación. Pero luego dejó ver que podría venirse sorpresa en Medellín y un detalle habría revelado cuál es.

Shakira en Medellín // Fotos: Inder Antioquia y AFP.

Esta sería la sorpresa que prepara Shakira

Luego de semanas de especulación, a falta de unos días de estos conciertos se habría revelado que Karol G sería la sorpres que tendrá la barranquillera para sus conciertos en Medellín. Pese que la 'Bichota' ha estado alejada del ojo público en las última semanas, volvería a aparecer en el Atanasio Girardot para compartir unos minutos con Shakira y darle un gusto, esto en especial por una serie de mensajes que se han dado entre las dos de admiración y cariño por los trabajos hechos en la escena mundial. No obstante, no ha sido del todo oficial, sino que ciertas pistas han dado a entender de esta opción.

"Ayer fue el último concierto de Shakira en Colombia y la verdad no puedo dejar pasar por alto el orgullo y la emoción que sentí desde lejos solo con saber lo que pudiera estar sintiendo ella misma cantando en su casa, además de estar segura de la emoción que tuvieron que haber sentido los presentes. Sus canciones y su historia han representado por décadas nuestro país y la industria latina alrededor del mundo y es muy inspirador verla hoy brillando como nunca, mejor dicho, brillando como siempre. Un abrazo desde lejos, disfrútalo todo y que sigan los éxitos", fueron las palabras de Karol G.