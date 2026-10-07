David Bisbal publica un álbum que conecta generaciones

David Bisbal presenta este miércoles “ETERNOS”, su nuevo álbum, un proyecto compuesto por diez canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones y que ahora adquieren una nueva dimensión a través de la voz y personalidad del cantante español.

El disco incluye clásicos como Adoro, Vivir Así Es Morir De Amor, Frente A Frente, Amor Eterno, Te Quiero, Te Quiero, Abrázame Muy Fuerte, Qué Sabe Nadie, El Amar Y El Querer, Quijote y Aquellas Pequeñas Cosas, temas vinculados a grandes figuras de la música en español.

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“ETERNOS” no busca ser una simple recopilación de versiones. El álbum plantea un diálogo entre pasado y presente, recuperando canciones conocidas por millones de personas desde una interpretación marcada por la elegancia y el estilo de Bisbal.

David Bisbal // Foto: AFP

El proyecto también tiene un fuerte componente biográfico. Vivir Así Es Morir De Amor acompaña al artista desde su casting de Operación Triunfo, mientras que Adoro, de Armando Manzanero, fue una de las primeras canciones que interpretó ante millones de espectadores. Asimismo, Qué Sabe Nadie recuerda su vínculo artístico con Raphael, con quien compartió escenario en 2019.



La relación con Juan Gabriel ocupa un lugar especialmente emotivo. Bisbal conoció al cantante mexicano en 2002 y posteriormente trabajó y compartió escenario con él. En “ETERNOS”, ese recuerdo permanece a través de Amor Eterno y Abrázame Muy Fuerte.

Producido y arreglado por Cheche Alara, el álbum fue grabado de manera analógica junto a músicos de primer nivel. El resultado es una producción orgánica que reivindica el poder de las grandes canciones para trascender épocas y generaciones.

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Con “ETERNOS”, David Bisbal celebra 25 años de trayectoria y rinde homenaje a la canción en español, sus autores, sus intérpretes y al público que ha convertido estas melodías en parte de su propia historia.