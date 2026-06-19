Del césped al estudio: Ansu Fati debuta en la música con “SEA COMO SEA” en pleno Mundial 2026

El nombre de Ansu Fati ha estado ligado durante años al fútbol de élite. Formado en La Masia y convertido en una de las grandes promesas del FC Barcelona, el delantero nacido en Guinea-Bisáu y criado en España ahora busca abrirse espacio en un escenario completamente distinto: la música.

En medio de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, el Mundial de 2026, el futbolista anunció el lanzamiento de SEA COMO SEA, su primer sencillo oficial, que estará disponible a partir del próximo 19 de junio en todas las plataformas digitales bajo el sello Music Brokers y con distribución global de The Orchard, de Sony Music Entertainment.

La canción mezcla sonidos de Afrobeats Latino, Reggaetón y Amapiano, en una propuesta que refleja las diferentes etapas de la vida del jugador. El artista explica que su música es el resultado de las raíces africanas de su familia, su crecimiento en Andalucía y la experiencia de vivir actualmente en Mónaco.

“Soy de Bisáu, me crié en Sevilla y vivo en Mónaco. Mi música no podía sonar de una sola manera”, afirmó Ansu Fati. Sin embargo, la música no surgió de manera improvisada. El propio futbolista reconoce que encontró en la composición un refugio durante los momentos más difíciles de su carrera, especialmente en los largos periodos de recuperación por las lesiones que pusieron a prueba su proyección deportiva.



“La música apareció antes de que yo entendiera qué era. Apareció cuando las lesiones me dejaron mucho tiempo a solas”, señaló.

Fue precisamente durante su estancia en Mónaco cuando comenzó a frecuentar estudios de grabación después de los entrenamientos, acompañado por su amigo y también futbolista Paul Pogba. Allí descubrió un espacio para transformar experiencias personales, emociones y reflexiones en canciones.

El sencillo SEA COMO SEA también se convierte en una declaración de principios. Su mensaje central está resumido en una frase que, según el delantero, ha guiado cada uno de los desafíos que ha enfrentado en su vida.

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“La voy a conseguir, sea como sea”, canta en el tema, una frase que define como una representación de los sueños, los sacrificios y los momentos difíciles que ha tenido que superar. Con más de 20 millones de seguidores en redes sociales, Ansu Fati se convierte en uno de los pocos futbolistas en activo que decide desarrollar de manera profesional una carrera artística paralela al deporte de alto rendimiento. El proyecto, asegura, busca mostrar una versión de sí mismo que el público aún no conoce.

“Mucha gente cree que conoce mi historia porque ha visto mis goles, mis partidos o mis momentos en el fútbol. Lo que encontrarán en esta música es una parte de mí que nunca había mostrado. Es la otra mitad de mi historia”, expresó.

Aunque ahora explora nuevos horizontes creativos, el atacante mantiene intacto su vínculo emocional con el Barcelona, el club donde se formó y dio sus primeros pasos como profesional.

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“El Barça es y siempre será mi casa. Haber podido lanzar mi música mientras sigo vinculado al club tiene un significado muy especial para mí. Es una parte fundamental de quién soy”, concluyó.