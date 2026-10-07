Disney anuncia acuerdo global de distribución con The Pokémon Company

Disney+ anunció un acuerdo global de distribución con The Pokémon Company International que contempla la llegada de nuevos contenidos de la franquicia a la plataforma de streaming. Entre los títulos incluidos está Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu, una serie realizada en técnica stop-motion por el estudio británico Aardman, cuyo estreno está previsto para 2027.

El anuncio se realizó durante el evento Pokémon XP, en San Francisco, California, donde también se presentó un adelanto de la nueva producción. La historia seguirá a Sirfetch’d y Pichu durante un recorrido por la región de Galar, en el que intentarán ayudar y proteger a otros Pokémon. De acuerdo con la descripción de la serie, sus misiones estarán marcadas por situaciones inesperadas, alianzas y enfrentamientos con otros personajes.

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El acuerdo también contempla la distribución de Pokémon la serie: El comienzo, producción que sigue las primeras aventuras de Ash y Pikachu. La serie ya está disponible en Disney+ en Estados Unidos y algunos mercados internacionales, mientras que su llegada a Latinoamérica está prevista para 2027.

Pokémon Foto: AFP

Durante el panel de Pokémon XP participaron el director de animación original de Pokémon, Phil Rynda, y miembros del equipo creativo de Aardman, entre ellos el director Tom Parkinson, Nat McKay y James Young. Allí explicaron parte del proceso utilizado para trasladar el universo de Pokémon al formato stop-motion.



Rynda señaló que la nueva producción busca contar las historias desde la perspectiva de los Pokémon y destacó el trabajo de Aardman en la construcción visual de la región de Galar.

El acuerdo marca una nueva etapa en la distribución internacional de contenidos de Pokémon y amplía la presencia de la franquicia en Disney+ y otros servicios asociados a la compañía.