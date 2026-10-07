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Blu Radio  / Entretenimiento  / Disney anuncia acuerdo global de distribución con The Pokémon Company

Disney anuncia acuerdo global de distribución con The Pokémon Company

El acuerdo también contempla la distribución de Pokémon la serie: El comienzo, producción que sigue las primeras aventuras de Ash y Pikachu.

Mundial de Pokémon en Japón.jpg
Mundial de Pokémon en Japón
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Disney+ anunció un acuerdo global de distribución con The Pokémon Company International que contempla la llegada de nuevos contenidos de la franquicia a la plataforma de streaming. Entre los títulos incluidos está Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu, una serie realizada en técnica stop-motion por el estudio británico Aardman, cuyo estreno está previsto para 2027.

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El anuncio se realizó durante el evento Pokémon XP, en San Francisco, California, donde también se presentó un adelanto de la nueva producción. La historia seguirá a Sirfetch’d y Pichu durante un recorrido por la región de Galar, en el que intentarán ayudar y proteger a otros Pokémon. De acuerdo con la descripción de la serie, sus misiones estarán marcadas por situaciones inesperadas, alianzas y enfrentamientos con otros personajes.

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El acuerdo también contempla la distribución de Pokémon la serie: El comienzo, producción que sigue las primeras aventuras de Ash y Pikachu. La serie ya está disponible en Disney+ en Estados Unidos y algunos mercados internacionales, mientras que su llegada a Latinoamérica está prevista para 2027.

Pokémon
Pokémon
Foto: AFP

Durante el panel de Pokémon XP participaron el director de animación original de Pokémon, Phil Rynda, y miembros del equipo creativo de Aardman, entre ellos el director Tom Parkinson, Nat McKay y James Young. Allí explicaron parte del proceso utilizado para trasladar el universo de Pokémon al formato stop-motion.

Rynda señaló que la nueva producción busca contar las historias desde la perspectiva de los Pokémon y destacó el trabajo de Aardman en la construcción visual de la región de Galar.

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El acuerdo marca una nueva etapa en la distribución internacional de contenidos de Pokémon y amplía la presencia de la franquicia en Disney+ y otros servicios asociados a la compañía.

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