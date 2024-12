El éxito detrás de 'El Sticker': Criss & Ronny, dos hermanos que sueñan grande

Muchos creen que la unión familiar es el pilar capaz para lograr lo imposible, cosa que Criss & Ronny dan fe a través de la música. Desde pequeños notaron que toda la industria no solo podía cambiarles la vida, sino que les podría impulsar para alcanzar esos sueños. Más de 33 años juntos, desde nacimiento literalmente, que sienten orgullo de crear un futuro en donde ambos se complementan de forma "perfecta".

"Llevamos juntos 33 años y 9 meses. Pero bueno, no es tan fácil como la gente piensa. Tenemos ideales, nos parecemos muchísimo, nos vestimos iguales, pero tenemos ideales diferentes. Cada vez que vamos a tomar una decisión, puede que tenga una, yo tengo otra. Y pues bueno, la tarea de manager que dice, bueno, viendo toda la situación, me voy por esta. Pero me encanta, a mí me fascina poder trabajar con mi hermano. Después decir de que yo mi vida la trabajé y que la trabajé al lado de él. (5:07) Sí me va a entender porque todo el tiempo hemos estado juntos", expresaron en diálogo con Blu Radio.

Ambos se complementan más allá de la música, aunque muchos géneros los comparten. Creen que también el hecho de que todo su equipo de trabajo sea la familia les ha ayudado a que el éxito llegue "tan rápido". Y es que, hace poco, 'El Sticker', canción de ellos dos', se volvió un éxito viral al lado del trabajo del reconocido Kapo, quien vio en ellos también algo especial para aportar en este tema que rápidamente se coló en las grandes listas de reproducción.

"Se la mandamos a un gran amigo de nosotros que se llama Hamilton, (0:21) le encantó y cuando iba a hacer su lanzamiento en Cartagena, donde lanzaba su EP, su evento y tal, llegó kapo, escuchó la canción, le encantó. Digamos por razones ajenas, Hamilton se tuvo que bajar del tema, pero gracias a Dios quedó una bonita amistad con Kapo, decidimos sacar el tema con él y ha sido una bendición para nosotros, para nuestra música, para toda la empresa, (...) Están saliendo artistas nuevos y eso hace que el género tenga mucha más cabida y que siga creciendo", contaron.

Son agradecidos con la vida, pues en el trayecto han podido a trabajar con artistas como Ñejo, Dalmata o Nicky Jam, quienes le dejaron grandes aprendizajes como artistas y, sobre todo, como personas que sienten que aplican de forma correcta. No quien apresurar su carrera y ponen todo en manos de Dios para que se sigan dando los sueños por el camino que vienen construyendo. Por otro lado, agradecen a Colombia por el apoyo que ha recibido el afrobeat, que gracias a eso nuevos artistas, como ellos, han crecido en la industria.

"Hay muchos sueños, muchas metas por lograr, y siento que lo que se viene es muy grande. Ahora digamos que es el principio, el grillo. Y que tenemos que estar con los pies aterrizados, como te hemos dicho mucho, para poder ser merecedores de todas esas bendiciones. Pues digamos así, nosotros nos guardamos mucho las cosas.Mi mamá nos dice, hasta que no lo logren, no lo digan. Por eso soñamos mucho con un remix del sticker con Faith, con Ryan Castro, con Karol", puntualizaron.