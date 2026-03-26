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Blu Radio  / Entretenimiento  / El regreso de Hannah Montana tuvo presencia colombiana: este fue el actor

El regreso de Hannah Montana tuvo presencia colombiana: este fue el actor

La reconocida serie adolescente volvió 20 años después con una Miley Cyrus más madura y recordando la infancia de millones de personas.

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