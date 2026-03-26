El regreso de Hannah Montana tuvo presencia colombiana: este fue el actor

El pasado 24 de marzo, Disney Plus estrenó el especial del aniversario 20 de Hannah Montana, una de las series más recordadas de esta marca y que marcó la infancia de millones de personas en todo el mundo en donde, una vez más, Miley Cyrus se ponía su peluca amarilla.

HopeTown Entertainment y Unwell Productions. Ashley Edens se desempeña como showrunner, y Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper y Matt Kaplan son productores ejecutivos. Además, Cooper es la conductora del especial, guiando a los fans de Hannah Montana.

El regreso de Hannah Montana // Foto: Disney

Pero este regreso también tuvo presencia colombiana con Moisés Arias, el reconocido actor colombo-americano de padres antioqueños. Ha estado en películas como 'Nacho Libre', 'Dadnapped', 'The Perfect Game' y de la serie de esta artista de doble vida cuando estaba en emisión en Disney.

El actor siempre ha declarado su amor al país y, en este estreno, se mostró con su personaje al lado de la reconocida artista y llevando en alto el orgullo cafetero, pese haber nacido en los Estados Unidos.



“Hannah Montana siempre será parte de quien soy. Lo que comenzó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión”, expresó Miley Cyrus. “Que después de tantos años siga significando tanto para la gente es algo que me llena de orgullo. Este ‘Hannahversario’ es mi manera de celebrar y agradecer a los fans que han estado a mi lado durante 20 años”.