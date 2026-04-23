El regreso de Rekyon se marca con "La Culpa" antes de su nuevo álbum

El artista colombiano Reykon marca un punto de inflexión en su trayectoria con el lanzamiento de “La culpa”, un sencillo que refleja una evolución artística centrada en la honestidad emocional y una narrativa más madura. Reconocido como una de las voces más representativas del género urbano, el cantante apuesta en esta ocasión por una propuesta que fusiona nostalgia y crecimiento personal, recordándole a su público las razones por las que logró consolidarse en la industria musical.

“La culpa” se presenta como una exploración profunda de las emociones que surgen tras una ruptura amorosa. La canción aborda ese momento inevitable en el que los sentimientos se tornan confusos y aparece la necesidad de encontrar responsables. A través de su interpretación, Reykon logra transmitir esa dualidad emocional entre señalar al otro o cuestionarse a sí mismo, mientras persiste la idea de un futuro que ya no será posible.

Reykon // Foto: Instagram @reykon

El sencillo destaca por su carga sentimental, una característica que ha definido gran parte de la carrera del artista, pero que en esta ocasión adquiere un matiz más introspectivo. La narrativa de la canción conecta con experiencias universales, especialmente con quienes han atravesado despedidas marcadas por la incertidumbre y el peso de lo que pudo haber sido.

Con “La culpa”, Reykon apuesta por una sonoridad que acompaña el mensaje emocional de la canción. La mezcla de elementos nostálgicos con una interpretación más contenida evidencia una evolución en su estilo, alejándose parcialmente de las fórmulas tradicionales del reguetón comercial para explorar una faceta más personal.

