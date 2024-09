El truco para disfrutar mejor de un concierto en Colombia; muchos lo evitan hacer

Luego de pandemia la música enColombia vivió una transformación histórica en materia de música. Primero: muchos artistas nacionales se lanzaron al estrellato rápidamente y nombres como el Karol G, Feid, Luis Alfonso, Blessd, Yeison Jimenez, Jessi Uribe, Timo, Morat, Ryan Castro y muchos más comenzaron a aparecer en las principales listas de todo el mundo al lado de históricos como Carlos Vives, Shakira, Juanes, J Balvin, Maluma, Silvestre Dangond, Andrés Cepeda, entre otros, catapultando a los emergentes a lo mismo, como Pirlo, Esteban Rojas, Soley, Juan Duque, etc… Además, abriendo las puertas para que a nivel internacional los conciertos eligieran el país como un destino imperdible.

No por nada en los últimos dos años el país ha recibido a artistas como Enrique Bunbury, Guns N’ Roses, Rosalía, Miley Cyrus, Carin León, Coldplay, The Weekend, Drake, Billie Eilish, Duki, Blink 182, The Offspring, Nicki Nicole, Hombres G, entre otros, que además esperan la llegada de Iron Maiden, Linkin Park, Twenty One Pilots y más artistas para conciertos de reconocimiento mundial.

Pero muchos cometen ciertos errores a la hora de asistir a alguno de estos eventos haciendo que, por desgracia, no los puedan disfrutar de la mejor forma. Por eso, según Coliseo MedPlus, uno de los venue del país, existe un “truco” capaz de hacer mejor la experiencia de estos eventos y que las personas deben tener en cuenta.

Concierto referencia Foto: Suministrada

Truco para disfrutar de un concierto en Colombia

Aunque a la hora de la verdad resulta ser un truco muy obvio, muchas personas cometen el error de no hacerlo: el manejo del tiempo. Sí, la mejor forma de disfrutar un concierto es planificarlo, pues tener en cuenta los horarios le hará saber cuánto gastará, a qué hora saldrá, de dónde, con quién y cómo disfrutar del evento.

“Para la realización de cualquier evento masivo, tenga en cuenta que es fundamental que tanto el promotor como el recinto gestionen y obtengan todos los permisos previos ante las entidades competentes, y den estricto cumplimiento a las normas vigentes. Esto permite establecer planes de acción y mitigación frente a cualquier riesgo identificado (…) Los expertos tienen esta directriz cada día más interiorizada y por eso trabajan en estrecha colaboración con autoridades locales y nacionales para garantizar que todos los eventos se desarrollen bajo las normas más rigurosas de seguridad y logística, priorizando siempre la integridad de los asistentes y del personal”, indicaron.

Otros consejos para disfrutar de un concierto en Colombia

Adquiera sus boletos únicamente a través de canales oficiales para asegurar la autenticidad de su entrada y garantizar la calidad de su experiencia y la de los demás asistentes en futuros eventos. Evite asistir si no posee un boleto válido y nunca compre a revendedores, ya que no se puede garantizar la originalidad de dichas entradas.

Es crucial respetar las normas y seguir las indicaciones del personal de seguridad para evitar comportamientos que pongan en riesgo su seguridad o la de otros, como intentar ingresar sin boletos válidos o con elementos prohibidos. Finalmente, verifique los dispositivos de control y familiarícese con los filtros de seguridad al llegar al evento, ya que estos no solo previenen el ingreso de personas con boletos falsificados, sino que también facilitan un acceso más organizado y seguro para todos los asistentes.