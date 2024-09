Linkin Park tendrá concierto en Colombia: esto es lo que tiene que saber de su visita

Noticia inesperada para los amantes del rock en Colombia, pues, este jueves, 5 de septiembre, Páramo Presenta sorprendió con el anuncio del concierto de Linkin Park en Bogotá para finales de 2024 en el Coliseo MedPlus. Una de las bandas más icónicas de la historia estará en la ciudad.

Pero no solo eso sorprendió, sino que Bogotá será la única ciudad que la banda visitará en su gira de 2024. Pero tras siete años de la muerte de Chester Bennington, sin duda será un sabor agridulce para los seguidores de esta icónica agrupación de rock.

"La icónica banda ha presentado una avalancha de sorpresas para los fans: un nuevo sencillo y un video para “The Emptiness Machine”, además de una actuación global en livestream y el lanzamiento de 6 próximos shows en arenas en Los Ángeles, Nueva York, Hamburgo, Londres, Seúl y Bogotá como parte del From Zero World Tour", indicaron desde Páramo Presenta, la reconocida promotora de conciertos en Colombia.

¿Sin Chester, quién cantará?

Emily Armstrong será la encargada de entonar la famosas canciones de Linkin Park en Bogotá. No será fácil ocupar el legado de Bennington, pero desde la banda aseguraron que es la más adecuada para ser parte de esta nueva etapa de la agrupación tras siete años por fuera debido a la muerte de Chester que sigue siendo crucial en la historia del rock.

Publicidad

“Cuanto más trabajamos con Emily y Colin, más disfrutamos de sus talentos de clase mundial, su compañía y las cosas que creamos. Nos sentimos realmente empoderados con esta nueva alineación y la vibrante y energética nueva música que hemos hecho juntos. Estamos tejiendo los puntos de contacto sonoros por los que hemos sido conocidos y todavía explorando nuevos", manifestó Mike Shinoda.

Link Park llega a Bogotá // Foto: AFP

Link Park en Bogotá: fecha, precios y más detalles

El próximo 11 noviembre de 2024 en el Coliseo MedPlus se vivirá una noche histórica en Colombia. Allí, la agrupación dará lo mejor de su repertorio por las reconocidas canciones 'In The End', 'Numb', 'What I've Done', 'Burn It Down', entre muchas más. La boletería saldrá a la preventa desde el 11 de septiembre para para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale! y hasta el 13 para todo público, todo a través del siguiente link:

Publicidad

Estos son los precios de Linkin Park en Colombia