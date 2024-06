Gusi recupera las raíces latinas con su álbum 'Monte Adentro': "Es la alineación perfecta"

Andrés Acosta Jaramillo, conocido en la música como Gusi, estrenó a finales de mayo de 2024 su último álbum: ‘Monte Adentro’, que, según él, es el origen de sus raíces enalteciendo el orgullo de lo que significa ser latino tanto en la industria como en el día a día con la base de los ritmos del Caribe colombiano.

“Este álbum habla de la añoranza, el sentimiento que tenemos hacia nuestros padres, recuerdos y darnos cuenta de que en el camino hemos construido algo muy bonito. Es dar media vuelta y volver a donde pertenecemos, a ese lugar seguro (…) Es parte de una ecuación que se hace en el estudio. Más cuando estoy en pro de crear un álbum, uno va creando y haciendo una estrategia; a partir de todo ese esquema es como hacer una alineación para partido, decir que con este equipo ganador voy a salir a ganar el partido”, dijo el artista en diálogo con Blu Radio.

Gusi - Foto Twitter @gusi

En total son siete canciones, que fueron hechas en siete días en compañía con el afamado productor Emilio Estefan Jr, que, según Gusi, compactaron de la mejor forma para crear un gran producto en muy poco tiempo. De allí, las ganas de crear y hacer honor a las raíces que lo definen a través de la música, por eso el acordeón, la guacharaca y todos los instrumentos siguen siendo parte de él. Pero con cierta influencia de Bogotá.

“Siempre pasa que cuando uno está lejos del origen de las cosas lo siente más cerca, o lo lleva con más orgullo. Siempre mi música, digamos que mi primer proyecto nació acá en Bogotá, pues digamos acá estás más abierto. Allá siempre escuchas salsa, cumbia y todo, pero acá tienen que estar más alerta de identificar con ese sentido de añoranza cómo hacerlo”, añadió.

Sus hijas, su mayor inspiración

Gusi manifestó que sus pequeñas son su primer filtro a la hora de componer una canción. Y es que ellas son las que la escuchan en primicia y si ve un agrado es que “va por el camino correcto”, pero ahí ve qué debe mejorar o no siendo el primer “termómetro” de su etapa creativa.

“Son claras cuando dicen no me gusta. O esa parte debe ser distinta, o ciertos juegos de frecuencias. Pero si salen con frases, cuando se inventan canciones es maravilloso (…) Toda su vida me inspira a hacer canciones, el hecho de que se pongan unos patines, que bañan a piscina o que cocinen conmigo”, narró.

‘Monte Adentro’, un orgullo de Gusi

Más allá de la muestra de producción o artística, este álbum es una insignia de que los sueños se pueden cumplir si se trabajan. Estar al lado de Emilio Esteban, que le dejó una gran enseñanza de que siempre se puede mejorar y llegar a un siguiente nivel.

Él se visualiza con algún día llenar un estadio o lograr cosas que parecen imposible, pero dice que es consciente de que eso será una decisión al final del día de Dios y sus designios.

“Desde que inicié mi carrera, tenía una manera de hacer el vallenato distinto al que se hacia en esa época. Hoy en día estoy al lado de mis compañeros y cada uno tiene un aporte al vallenato, me siento honrado de hacerle homenaje a este género (…) La gente que a Colombia y piense en vallenato es sentirse orgulloso”, añadió.