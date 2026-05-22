“El último sueño de Frida y Diego”: así es la nueva ópera en español que llega a Cine Colombia

La historia de amor, dolor y arte entre Frida Kahlo y Diego Rivera volverá a cobrar vida, esta vez desde los escenarios de la Metropolitan Opera y con transmisión exclusiva en salas de Cine Colombia. Se trata de El último sueño de Frida y Diego, una nueva ópera en español que mezcla realismo mágico, música contemporánea y elementos visuales inspirados en la cultura mexicana.

La producción llegará a las pantallas colombianas el próximo 30 de mayo como parte de la temporada Live in HD del MetOpera, considerada una de las apuestas culturales más importantes para los amantes de la ópera y el cine alternativo. La obra, compuesta por Gabriela Lena Frank y con libreto del dramaturgo Nilo Cruz, propone una mirada poética sobre la relación de los dos artistas mexicanos más influyentes del siglo XX.

La historia toma como inspiración el mito de Orfeo y Eurídice y plantea un encuentro sobrenatural: Frida regresa del inframundo durante el Día de los Muertos para reencontrarse con Diego Rivera. A partir de allí, la ópera explora la intensidad emocional de una relación marcada tanto por la pasión como por el sufrimiento. Según la sinopsis oficial, la obra muestra a Diego como una figura capaz de ser “protectora o devoradora”, mientras ambos personajes enfrentan una última despedida del mundo de los vivos.

La puesta en escena estará dirigida y coreografiada por Deborah Colker, reconocida internacionalmente por sus montajes visuales de gran impacto y por haber trabajado en espectáculos como Cirque du Soleil. La producción también incorpora títeres y vestuarios elaborados por artesanos mexicanos, en una propuesta que busca trasladar al escenario la estética de las pinturas de Frida y Diego.



Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que la ópera será interpretada completamente en español, algo poco frecuente dentro de las producciones de gran formato de la Metropolitan Opera. Además, contará con la dirección musical de Yannick Nézet-Séguin y las actuaciones de la mezzosoprano Isabel Leonard como Frida y el barítono Carlos Álvarez en el papel de Diego Rivera.

La transmisión en Colombia se realizará en salas seleccionadas de Bogotá, Medellín y Cali, con una duración aproximada de dos horas y 35 minutos, incluyendo un intermedio con entrevistas exclusivas y contenido detrás de cámaras.

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La producción ya ha recibido elogios de medios especializados. Los Angeles Times la calificó como “una obra maestra onírica de realismo mágico”, mientras que The New Yorker destacó su “partitura segura y de gran imaginación”.