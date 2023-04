“Esa niña no hace nada, parece muerta”: integrante de Beta critica rendimiento de su equipo

En un nuevo capítulo del Desafío The Box se enfrentaron en la prueba de sentencia y servicio, en la cual cada equipo luchó hasta el final para obtener los mejores privilegios.

Durante el Desafío se hicieron presentes los roces, pues esta prueba involucró pasar por el barro y las alturas, además todos los integrantes se encontraban encadenados, lo que hizo más complicado el entendimiento entre muchos equipos.

Gamma, después de mucho esfuerzo y unión entre todos sus integrantes, logró finalizar la prueba en el primer lugar, obteniendo buenos beneficios.

Luego, los otros dos equipos que seguían en la disputa por el segundo puesto dieron lo mejor de sí, sin embrago, en Beta hubo comentarios que no fueron tan agradables para sus compañeros.

Pues, en medio de la prueba, los integrantes de Beta que se encontraban en casa hicieron comentarios sobre que sus compañeros no estaban rindiendo los suficiente.

"No se rindan, no se rinda, ustedes pueden, pero esa niña porque esta quieta, no hace nada, la están subiendo como muerta, vamos, ustedes pueden" fueron los comentarios de una integrante de Beta al no ver el buen rendimiento de sus compañeros.

Sin embargo, Beta, después de muchos inconvenientes, logró obtener la segunda posición en la prueba, obtenido uno que otro buen beneficio.

Para tristeza de Alpha, equipo que ha logrado ganar muchas pruebas, en esta ocasión quedó en la ultima posición, lo que sin duda desató comentarios negativos entre ellos.

Por otro lado, luego de la sorpresiva salida de Mackarthur por sus problemas de salud debido a no haber comido bien en los ciclos. El integrante de Alpha hizo una sorpresiva entrada mientras que sus compañeros dialogaban sobre la importancia de su presencia.

