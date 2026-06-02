Este venue en Colombia fue elegido el mejor de Sudamérica por esta razón

El Movistar Arena de Bogotá fue reconocido como el mejor venue de Sudamérica en su categoría, de acuerdo con el más reciente ranking de la revista especializada Billboard, que lo ubicó en el primer lugar entre los recintos con capacidad para entre 10.000 y 15.000 espectadores. Además, el escenario colombiano logró entrar al Top 20 mundial de venues de su segmento, un reconocimiento que ratifica su crecimiento dentro de la industria global del entretenimiento en vivo.

A este logro se suma otro importante reconocimiento entregado por Pollstar, una de las publicaciones más influyentes del sector, que posicionó al recinto bogotano como el número uno en asistencia durante el último mes, gracias a la realización de 15 espectáculos que reunieron a más de 118.000 asistentes.

Estos resultados consolidan al denominado “Corazón de Bogotá” como uno de los escenarios más importantes de América Latina y como una parada obligatoria para las grandes giras internacionales que llegan al continente.

“Llevamos cuatro años punteando en este tipo de rankings y eso para nosotros es muy importante. No solo por estar en el ranking, sino porque dinamiza la cultura bogotana, porque los artistas pueden venir a un recinto idóneo a presentar sus shows y porque los productores y promotores ven al Movistar Arena como un sitio donde sus eventos pueden rodar de una forma más tranquila”, aseguró Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena, durante una entrevista con Blu Radio.



Movistar Arena // Foto: suministrada Movistar Arena

La experiencia de artistas y público, clave para los reconocimientos

Para la administración del recinto, uno de los factores que ha impulsado su crecimiento es la conexión que se genera entre los artistas, el público y el escenario.

Uno de los casos más representativos fue el fenómeno protagonizado por el artista Beéle, quien logró múltiples presentaciones consecutivas en el recinto durante 2025.

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“Vender casi 100.000 boletas fue increíble, pero sobre todo que el fan se conecte con el recinto y que el artista se conecte con el recinto. Esa experiencia fue tan fuerte que la quiso seguir repitiendo. Y es lo que hace la magia”, explicó Quintero.

Más de 80 eventos llegarán al Movistar Arena en el segundo semestre de 2026

El reconocimiento internacional llega en un momento de intensa actividad para el recinto. De cara al segundo semestre de 2026, el Movistar Arena ya tiene confirmados más de 50 eventos, mientras que otros 30 espectáculos están pendientes de anuncio, para un total estimado de 80 shows durante la segunda mitad del año.

La programación incluye artistas de talla mundial como Rosalía, Robbie Williams, Def Leppard, Martin Garrix, Enrique Bunbury, Raphael, Fito Páez, Ricardo Arjona, Juanes, David Bisbal, Morat, Camilo, Tini y Aitana, entre otros.