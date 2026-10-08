Estudio revela cuáles son las películas que pueden aumentar la felicidad apenas las ve

Ver una película puede ser mucho más que una forma de pasar el tiempo. Para algunas personas, sentarse frente a la pantalla y reencontrarse con una historia conocida puede convertirse en un momento de calma, nostalgia y desconexión de las preocupaciones cotidianas.

Un estudio publicado en la revista JMIR Serious Games encontró precisamente una relación entre la nostalgia provocada por determinadas películas de Studio Ghibli y una mayor sensación de felicidad en la vida.

Publicidad

La investigación fue realizada por expertos vinculados con el Imperial College London, Georgia State University y Kyushu Sangyo University, y contó con la participación de 518 estudiantes de posgrado. El objetivo era analizar cómo determinadas experiencias de entretenimiento podían influir en aspectos como la exploración, la calma, la sensación de dominio y habilidad, el propósito y significado de la vida y, finalmente, la felicidad.

Entre las producciones utilizadas para provocar nostalgia estuvieron 'Mi vecino Totoro' y 'Kiki: entregas a domicilio', ambas dirigidas por Hayao Miyazaki. Los investigadores encontraron que la nostalgia evocada por estas películas tuvo un efecto positivo significativo sobre la felicidad de los participantes.



'Mi Vecino Totoro'. Foto: Studio Ghibli

Estas son las películas de Studio Ghibli que analizó el estudio

La investigación no estableció un listado de películas de cine que, por sí solas, hagan feliz a cualquier persona. En realidad, utilizó fragmentos de películas de Studio Ghibli para inducir nostalgia en los participantes y estudiar qué ocurría después con diferentes indicadores de bienestar.

Publicidad

Las dos películas mencionadas directamente en el estudio fueron:



'Mi vecino Totoro', estrenada en 1988 y dirigida por Hayao Miyazaki.

estrenada en 1988 y dirigida por Hayao Miyazaki. 'Kiki: entregas a domicilio', conocida en inglés como Kiki's Delivery Service, también dirigida por Miyazaki.

Los investigadores señalan que este tipo de producciones puede despertar recuerdos y emociones asociadas con momentos de seguridad, conexión y calidez. Sus historias suelen centrarse en experiencias cotidianas, vínculos familiares, comunidad, naturaleza y pequeños descubrimientos, elementos que pueden favorecer una sensación de nostalgia en los espectadores.

'Kiki: entregas a domicilio'. Foto: Studio Ghibli

La nostalgia, de acuerdo con la investigación, puede ayudar a las personas a conectar con recuerdos significativos y reforzar sentimientos de continuidad, pertenencia y significado. Por eso, volver a una película conocida puede generar una experiencia emocional diferente a la de consumir por primera vez una historia.

Publicidad

¿Qué efecto tuvieron las películas en los participantes?

El estudio encontró diferencias importantes entre quienes fueron expuestos a la condición destinada a provocar nostalgia mediante películas de Studio Ghibli y quienes no recibieron ese estímulo.

En la medición relacionada con la felicidad, la nostalgia presentó un efecto positivo estadísticamente significativo. La puntuación promedio de felicidad fue de 5,45 en las condiciones con nostalgia, frente a 3,58 cuando esta no fue inducida, dentro del análisis correspondiente.

Además, la investigación identificó cuatro dimensiones relacionadas con la felicidad: la sensación de exploración, la calma, el dominio y las habilidades, y el propósito y significado en la vida. En conjunto, los resultados apuntaron a que estas experiencias de entretenimiento pueden contribuir a una percepción más positiva del bienestar.

Publicidad

Uno de los resultados más destacados fue la sensación de calma. Los participantes expuestos a la combinación de videojuego de mundo abierto y nostalgia alcanzaron una puntuación promedio de 6,90 en esta dimensión, mientras que el grupo de control registró 2,42. En exploración, las cifras fueron de 6,04 frente a 2,57, respectivamente.

La investigación también incluyó un videojuego

Aunque las películas son uno de los elementos centrales del estudio, la investigación no se limitó al cine. El experimento también analizó el efecto de jugar 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', un videojuego de mundo abierto.

Publicidad

Los 518 participantes fueron distribuidos aleatoriamente en cuatro condiciones: jugar el videojuego y experimentar nostalgia; jugar sin nostalgia; no jugar pero experimentar nostalgia; o no realizar ninguna de las dos actividades. Después respondieron cuestionarios sobre felicidad, exploración, calma, dominio y habilidades, y propósito y significado.

Los resultados mostraron que el grupo que combinó el videojuego con la nostalgia alcanzó la puntuación promedio más alta de felicidad, con 5,55, mientras que el grupo de control obtuvo 2,41. La condición en la que solo se indujo nostalgia registró 3,93.

Los autores concluyeron que los videojuegos de mundo abierto y la nostalgia evocada por películas de Studio Ghibli pueden favorecer experiencias relacionadas con la exploración, la calma, las habilidades y el propósito, contribuyendo positivamente a la felicidad general.

Publicidad

Sin embargo, hay una precisión importante: los investigadores no determinaron que cualquier película produzca felicidad de manera inmediata ni que ver estas producciones sea un tratamiento para problemas de salud mental. El estudio evaluó sensaciones de felicidad y bienestar reportadas por los participantes dentro de un experimento controlado y reconoce que hacen falta investigaciones adicionales para conocer los efectos a largo plazo.