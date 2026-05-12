Farruko, Steve Aoki y Greeicy lanzan “YAPAQUE”, el nuevo himno del verano

El cantante puertorriqueño Farruko vuelve a apostar por la fusión de géneros con el lanzamiento de “YAPAQUE”, un nuevo sencillo en colaboración con el reconocido DJ y productor Steve Aoki y la estrella colombiana del pop Greeicy. La canción, que ya genera expectativa en plataformas digitales y redes sociales, fue presentada por primera vez durante el Ultra Music Festival, uno de los eventos de música electrónica más importantes del mundo.

Con esta nueva propuesta, los artistas buscan posicionarse en la temporada de verano con un tema cargado de energía, ritmos electrónicos y esencia latina, elementos que han convertido a “YAPAQUE” en una de las colaboraciones más comentadas de las últimas semanas.

La canción aborda el desamor desde una perspectiva de superación personal. A través de una mezcla de sonidos EDM, reggaetón y pop latino, el sencillo transmite la idea de encontrar fortaleza después de una ruptura sentimental.

“Farruko y Greeicy, ambas leyendas. He hecho canciones con cada uno por separado, y ahora nos unimos para esta. La estrenamos en Ultra, con pura felicidad. Es un himno global del verano”, expresó Steve Aoki sobre el lanzamiento.



Farruko continúa explorando el EDM tras el éxito de “Pepas”

El estreno de “YAPAQUE” representa un nuevo paso en la evolución musical de Farruko, quien en 2021 sorprendió a la industria con “Pepas”, tema que revolucionó las listas de reproducción al combinar reggaetón con música electrónica.

Aquella producción marcó un antes y un después en su carrera, convirtiéndose en un fenómeno global que sonó en festivales, clubes y plataformas digitales alrededor del mundo. Desde entonces, el artista ha mantenido una línea musical orientada a la exploración de sonidos electrónicos sin abandonar la esencia urbana que lo caracteriza.

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Con “YAPAQUE”, Farruko reafirma su capacidad de reinventarse y conectar con audiencias internacionales, apostando nuevamente por un sonido de alta energía y proyección global.

La colaboración también evidencia la consolidación del vínculo entre la música latina y la escena electrónica internacional, una tendencia que ha ganado fuerza en los últimos años gracias a artistas que han llevado el reggaetón y los ritmos urbanos a festivales masivos de EDM.