Gian Marco se entrega a la salsa con un álbum que celebra su esencia musical

Gian Marco suma un nuevo capítulo a sus 35 años de trayectoria con “Bajo La Manga”, su álbum número 18, una producción de siete canciones en la que explora la salsa y los ritmos tropicales sin dejar de lado la esencia que lo ha convertido en uno de los compositores más reconocidos de la música latina.

El disco reúne los temas “Contigo Puedo Ser”, “Deja Que Te Rompa El Corazón”, “Dime Qué Más”, “Me Fui Con Ella”, “Me Quedo”, “Nunca Más” y “Si Me Tenías”, esta última una de las composiciones más reconocidas de su repertorio. El proyecto representa para el cantautor peruano una oportunidad para asumir nuevos desafíos y explorar musicalmente desde una perspectiva diferente.

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Una canción para bailar

El focus track, “Deja Que Te Rompa El Corazón”, combina cumbia con aires de salsa y apuesta por un espíritu festivo pensado para las celebraciones y los conciertos.

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“Es una de esas cumbias con aires de salsa que te permiten gozar y bailar de principio a fin. Escribí esta canción pensando en la gente, imaginando al público cantándola en las fiestas y, por supuesto, en nuestros conciertos”, afirma Gian Marco.

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El artista explica que “Bajo La Manga” también refleja su necesidad de continuar reinventándose sin perder su identidad. “Es la oportunidad que me di para vivir nuevos retos y caminar nuevos caminos”, sostiene.

El lanzamiento llega además después de un momento especial para su carrera: Gian Marco fue homenajeado en los La Musa Awards 2026, reconocimiento otorgado por el Latin Songwriters Hall of Fame a compositores que han dejado huella en la música latina.

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El disco reúne los temas “Contigo Puedo Ser”, “Deja Que Te Rompa El Corazón”, “Dime Qué Más”, “Me Fui Con Ella”, “Me Quedo”, “Nunca Más” y “Si Me Tenías”, esta última una de las composiciones más reconocidas de su repertorio. El proyecto representa para el cantautor peruano una oportunidad para asumir nuevos desafíos y explorar musicalmente desde una perspectiva diferente.

Una canción para bailar

El focus track, “Deja Que Te Rompa El Corazón”, combina cumbia con aires de salsa y apuesta por un espíritu festivo pensado para las celebraciones y los conciertos.

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“Es una de esas cumbias con aires de salsa que te permiten gozar y bailar de principio a fin. Escribí esta canción pensando en la gente, imaginando al público cantándola en las fiestas y, por supuesto, en nuestros conciertos”, afirma Gian Marco.

El artista explica que “Bajo La Manga” también refleja su necesidad de continuar reinventándose sin perder su identidad. “Es la oportunidad que me di para vivir nuevos retos y caminar nuevos caminos”, sostiene.