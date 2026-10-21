En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Simulacro nacional
Presupuesto 2027
Protestas en Francia
Museo Nacional

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Ozuna une fuerzas con Ñengo Flow y Jory Boy en una apuesta por el reggaetón clásico

Ozuna une fuerzas con Ñengo Flow y Jory Boy en una apuesta por el reggaetón clásico

La canción también cuenta con un videoclip oficial dirigido por Ricardo Rivera, conocido como Fue Ricky, y grabado en Bayamón, Puerto Rico.

Ozuna.jpg
Ozuna //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

Ozuna vuelve a conectar con las raíces del reggaetón con “Vulnerable”, su nueva colaboración junto a Ñengo Flow y Jory Boy, una canción que apuesta por el sonido clásico del género y por una propuesta cargada de sensualidad, picardía y ritmo.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El sencillo reúne tres estilos que han marcado distintas generaciones del movimiento urbano puertorriqueño. La voz melódica de Ozuna se encuentra con la contundencia y actitud de Ñengo Flow y el particular sello vocal de Jory Boy, dando forma a un tema pensado para el perreo y para recuperar la esencia de las producciones que consolidaron al reggaetón como uno de los géneros latinos de mayor alcance internacional.

Últimas noticias

Feid y Álvaro Díaz.jpg
Entretenimiento

Feid y Álvaro Díaz revelan canciones de su EP: ¿cuál es la fecha de estreno?

Paola Jara y Jessi Uribe
Entretenimiento

Paola Jara y Jessi Uribe hablan de amor, música y familia en Billboard Latin Music Week 2026

Publicidad

Producida por ElCreadorHenry, Legazzy, Yazid y Dynell, “Vulnerable” gira alrededor de la atracción, el coqueteo y la seducción. La combinación de melodías y versos urbanos construye una atmósfera en la que los tres artistas intercambian protagonismo sin alejarse de la identidad tradicional del género.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Un videoclip con sabor puertorriqueño

La canción también cuenta con un videoclip oficial dirigido por Ricardo Rivera, conocido como Fue Ricky, y grabado en Bayamón, Puerto Rico. La producción audiovisual acompaña la energía del sencillo y refuerza su conexión con la cultura urbana puertorriqueña.

Publicidad

Con “Vulnerable”, Ozuna, Ñengo Flow y Jory Boy buscan reivindicar el atractivo del reggaetón clásico a través de una colaboración que combina melodía, actitud y sensualidad. El video ya está disponible en YouTube, mientras que el lanzamiento del sencillo en las plataformas digitales de audio será anunciado próximamente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad