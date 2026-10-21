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Blu Radio  / Entretenimiento  / Paola Jara y Jessi Uribe hablan de amor, música y familia en Billboard Latin Music Week 2026

Paola Jara y Jessi Uribe hablan de amor, música y familia en Billboard Latin Music Week 2026

Durante el evento, la pareja se reencontró con Maluma, protagonizando un encuentro que llamó la atención de sus seguidores y que reunió a tres de los nombres colombianos.

Paola Jara y Jessi Uribe
Paola Jara y Jessi Uribe //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

Paola Jara y Jessi Uribe fueron protagonistas del panel “Love and Music” de Billboard Latin Music Week 2026, realizado en Miami, donde compartieron escenario con los artistas Jay Wheeler y Zhamira Zambrano para conversar sobre uno de los desafíos que tienen en común: encontrar el equilibrio entre las relaciones sentimentales, la música y la vida familiar.

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El encuentro permitió a las parejas mostrar una faceta más personal de sus vidas, especialmente a partir de su experiencia como padres de niños pequeños. La crianza, las responsabilidades familiares y la exposición pública fueron algunos de los temas abordados durante la conversación, en un espacio que buscó mostrar cómo las experiencias personales también terminan influyendo en las carreras de los artistas.

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Para Paola Jara, su participación significó además la oportunidad de acercarse a una audiencia internacional y compartir aspectos de su vida que trascienden los escenarios. La cantante colombiana hace parte de la programación de uno de los encuentros más relevantes de la industria musical latina, donde también prepara un showcase especial para presentar su propuesta artística.

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Música y vida en pareja

El panel también puso sobre la mesa el papel que juega la música dentro de las relaciones de pareja. Compartir profesión, escenarios y proyectos puede representar una oportunidad para crecer juntos, pero también exige establecer límites y espacios para preservar la intimidad familiar.

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Reencuentro con Maluma

La presencia de Paola Jara y Jessi Uribe en Miami también dejó otro momento destacado. Durante el evento, la pareja se reencontró con Maluma, protagonizando un encuentro que llamó la atención de sus seguidores y que reunió a tres de los nombres colombianos con mayor presencia en la escena musical latina.

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