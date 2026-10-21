Revelan la causa de muerte de la ex de Justin Bieber: así fueron sus últimos minutos con vida

La muerte de Sahara Ray, modelo y diseñadora australiana de trajes de baño, ha causado conmoción entre sus seguidores y en el mundo del entretenimiento.

La mujer, de 34 años, falleció en un hospital de Los Ángeles, en circunstancias que inicialmente no fueron reveladas por sus familiares. Su partida ha generado numerosas reacciones, especialmente porque a comienzos de 2026 se había convertido en madre de una niña llamada Snow, a quien dedicaba emotivos mensajes en sus redes sociales.

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De acuerdo con información publicada por el medio británico Daily Mail, que cita a una fuente cercana a la modelo, Ray murió tras sufrir una sobredosis de fentanilo. El episodio ocurrió el pasado 16 de octubre, cuando presentó una emergencia médica que obligó a trasladarla de urgencia a un hospital de Los Ángeles. Allí, según los reportes, permaneció conectada a un respirador artificial mientras el personal médico intentaba mantenerla con vida.

Sahara Ray, modelo y exnovia de Justin Bieber. Foto: Redes sociales

La situación se prolongó durante los días siguientes. Sin embargo, dos días después de su ingreso, el domingo por la tarde, sus familiares habrían tomado la difícil decisión de retirarle el soporte respiratorio. La modelo falleció acompañada por sus seres queridos, según la información difundida por medios internacionales.



La familia confirmó la muerte de Sahara Ray

Tras conocerse la noticia, los familiares de la modelo compartieron unas breves declaraciones en las que expresaron el dolor por su partida. Según lo publicado por medios de comunicación, señalaron que murió en el hospital, rodeada de sus seres queridos, y destacaron que era una persona muy querida.

La noticia también generó impacto por el momento personal que atravesaba. A comienzos de este año, Ray había dado la bienvenida a su hija Snow, una etapa que compartía con sus seguidores a través de fotografías y mensajes cargados de cariño. La maternidad se había convertido en una parte importante de su vida, de acuerdo con las publicaciones que realizaba en redes sociales.

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Su relación con Justin Bieber

Aunque Sahara Ray desarrolló una carrera propia en la industria de la moda, su nombre adquirió mayor reconocimiento internacional por su cercanía con Justin Bieber. En 2016, ambos fueron fotografiados durante unas vacaciones en Hawái, imágenes que despertaron rumores sobre una posible relación sentimental.

Sahara Ray y Justin Bieber. Foto: Redes sociales

La modelo también fue relacionada con el cantante australiano Cody Simpson. No obstante, su trayectoria no se limitó a su vida amorosa: Ray creó su propia marca de trajes de baño, Sahara Ray Swim, con la que consolidó su faceta como empresaria y diseñadora.

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Era hija de Tony Ray, reconocido por su trayectoria en el surf australiano, y pasó parte de su infancia entre Australia, California y Hawái. Estos lugares hicieron parte de su historia personal antes de consolidarse como figura de la moda y las redes sociales.

En 2024, además, habló públicamente sobre su experiencia con el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que afecta el sistema nervioso periférico. La muerte de Sahara Ray deja un profundo impacto entre quienes seguían su carrera y su vida personal.