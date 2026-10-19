Jay Wheeler llegará a Bogotá con su LVF World Tour

Jay Wheeler, una de las voces destacadas de la nueva generación de la música latina, llegará a Bogotá con su LVF World Tour, una gira con la que se presentará el próximo 3 de junio de 2027 en el Movistar Arena. El concierto marcará su primera presentación en solitario en Colombia y tendrá como protagonista a La Voz Favorita, su más reciente álbum.

Con casi 30 millones de seguidores en redes sociales y más de 14.000 millones de reproducciones acumuladas, el artista puertorriqueño se ha consolidado como uno de los nombres más escuchados de la música latina. Su propuesta combina reguetón, pop, trap y R&B, con una sensibilidad romántica que le ha permitido construir una conexión cercana con sus seguidores.

Publicidad

Su vínculo con Colombia también se refleja en sus colaboraciones musicales. En 2024, se unió a Greeicy para lanzar ¿Qué Te Pasó?, una canción que conectó su estilo romántico con el pop latino de la artista caleña. Más recientemente, trabajó con el colombiano Maisak en Casi Algo, fortaleciendo su relación con la escena musical del país.

Jay Wheeler // Foto: AFP

En 2026, Wheeler presentó La Voz Favorita, un proyecto que representa una evolución artística, con mayor protagonismo del trap y una combinación de influencias de R&B y baladas. El álbum fue impulsado por De Lejitos, sencillo que debutó en el Top 3 global de YouTube y superó 1,5 millones de reproducciones en Spotify durante sus primeras 24 horas.

Publicidad

El LVF World Tour llega después de una trayectoria marcada por giras internacionales y grandes escenarios. En 2024, su TRAPPii Tour reunió a más de 75.000 fanáticos, mientras sus presentaciones en Estados Unidos, América Latina y España consolidaron su presencia en vivo.

Las entradas para el concierto en Bogotá estarán disponibles para el público general desde este viernes a través de Tuboleta.com. El repertorio incluirá canciones como La Curiosidad, Dícelo y De Lejitos, en una noche dedicada a su evolución musical y a los éxitos que han marcado su carrera.