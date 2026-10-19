Con exitoso sould out, Aitana inició en Bogotá la etapa latinoamericana de su tour

La superestrella española Aitana regresó a Bogotá con un concierto sold-out en el Movistar Arena, escenario que marcó el inicio de la etapa latinoamericana de su CUARTO AZUL WORLD TOUR. La capital colombiana se convirtió en la primera parada de un recorrido internacional que llevará a la artista por algunas de las principales ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

El regreso de AITANA a Colombia representó un reencuentro esperado con sus seguidores, quienes la vieron por primera vez en Bogotá en 2023, durante el Alpha Tour. Tres años después, la cantante volvió con una nueva propuesta artística y un espectáculo de gran formato, consolidando la conexión con un público que ha seguido de cerca la evolución de su carrera.

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Aitana en Bogotá // Foto: suministrada

“SUPERESTRELLA” consolida su presencia en Colombia

Uno de los temas destacados de esta nueva etapa es “SUPERESTRELLA”, canción que lleva meses dentro del Top 100 Colombia. Su permanencia en el listado refleja la acogida de la música de Aitana en el país y fortalece el vínculo con sus seguidores colombianos, quienes han mantenido vigente su presencia desde su última visita.

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El éxito de la canción acompaña el lanzamiento de esta nueva fase internacional, en la que la artista continúa expandiendo su alcance y reafirmando su posición dentro del pop en español.

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Aitana en Bogotá // Foto: suministrada

Una gira internacional con cifras históricas

Antes de llegar a Bogotá, AITANA cerró en España una etapa de su gira con 25 conciertos agotados y más de 350.000 entradas vendidas. Estas cifras marcaron un momento destacado en su trayectoria y anticiparon la expectativa que rodea el recorrido por América.

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El CUARTO AZUL WORLD TOUR contempla 11 fechas en su etapa latinoamericana y continuará por Estados Unidos, antes de llegar a algunas de las principales ciudades europeas en 2027.

Con un Movistar Arena lleno, Bogotá abrió este nuevo capítulo en la carrera de Aitana, que atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria y fortalece su proyección internacional con una recepción multitudinaria en Colombia.