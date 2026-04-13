Grupo Firme fortalece su conexión con Colombia en medio de una gira

La agrupación mexicana Grupo Firme continúa consolidando su presencia en América Latina con una ambiciosa gira que tendrá a Colombia como uno de sus principales escenarios. Este recorrido artístico coincide con el lanzamiento de su más reciente sencillo, “Cabrón y Medio”, una propuesta que marca un punto de inflexión en la evolución musical de la banda liderada por Eduin Caz.



Colombia, eje clave en la expansión de Grupo Firme

La gira de Grupo Firme avanza con paso firme por Sudamérica, tras su exitoso paso por Chile, donde lograron dos presentaciones con entradas agotadas. En ese escenario, “Cabrón y Medio” tuvo su primer encuentro con el público, siendo coreada como si formara parte de su repertorio clásico.

Ahora, la agrupación pone su mirada en Colombia, un mercado que se ha convertido en pieza fundamental para el crecimiento del regional mexicano. Medellín será el punto de partida de una serie de nueve conciertos en el país, a los que se suman ciudades como Ibagué y Barranquilla. Estas presentaciones están programadas para el 13 de junio en el Néctar Arena y el 31 de julio en la explanada Puerta de Oro, respectivamente.

“Colombia siempre nos ha recibido con una energía muy especial. Sentimos que nuestra música conecta con sus historias, con su forma de vivir el amor y el desamor”, afirmó Caz, destacando el vínculo emocional que han construido con el público colombiano.



“Cabrón y Medio”: evolución sonora y narrativa emocional

El nuevo sencillo se sostiene sobre una narrativa íntima que aborda el despecho y la memoria afectiva, elementos profundamente arraigados en la cultura popular latinoamericana. Esta conexión emocional ha sido clave para el éxito de Grupo Firme, que ha logrado trascender fronteras con letras cercanas y auténticas.

La canción cuenta con la autoría de Joss Favela, uno de los compositores más influyentes del género. Su participación aporta una sensibilidad particular que potencia el alcance del tema.