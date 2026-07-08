Hamilton se une a Ryan Castro en impresionante gira por 16 ciudades de EE.UU.

El cantante cartagenero Hamilton continúa dando pasos firmes en su proceso de internacionalización tras ser anunciado como el invitado especial oficial de toda la gira estadounidense de Ryan Castro. El artista abrirá cada una de las fechas del "Sendé: The Last Dance Tour", que recorrerá 16 ciudades de Estados Unidos entre septiembre y octubre de este año.

La gira comenzará el 6 de septiembre en Atlantic City y finalizará el 10 de octubre en Las Vegas, con presentaciones en ciudades como Boston, Washington D.C., Orlando, Tampa, Charlotte, Nashville, San Antonio y San José, entre otras, llevando la música colombiana a algunos de los escenarios más importantes del circuito latino en Norteamérica.

Este anuncio marca uno de los momentos más relevantes en la carrera del llamado "Pelaito de CTG", quien tendrá la oportunidad de presentar su propuesta musical ante miles de espectadores y fortalecer su presencia en el mercado internacional.

'A poca luz', el dúo de Ryan Castro y Hamilton // Foto: suministrada

Hamilton ha construido una identidad artística inspirada en los sonidos afrocaribeños y la esencia musical de Cartagena, consolidándose como una de las nuevas voces con mayor proyección dentro de la música latina. En los últimos años, su crecimiento lo ha llevado a compartir escenario con importantes figuras de la industria y a recibir reconocimientos que han impulsado su carrera fuera de Colombia.



La invitación para acompañar a Ryan Castro durante toda la gira confirma el interés que despierta el proyecto musical del artista cartagenero, considerado una de las apuestas más prometedoras del país.

Más que una serie de conciertos, el recorrido por Estados Unidos representa una oportunidad para ampliar su audiencia, fortalecer su proyección internacional y seguir llevando el nombre de Cartagena a nuevos escenarios.

Con esta gira, Hamilton continúa escribiendo un nuevo capítulo en su carrera, consolidando el ascenso de un artista que sigue posicionando el sonido del Caribe colombiano en la escena musical internacional.