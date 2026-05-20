Hamilton, el cartagenero que rompe a nivel internacional: festivales y elogios mundiales

Desde 2024, el afrobeat comenzó a tener un lugar especial en la industria colombiano y ahí apareció un ‘rockstar’ desde las calles de Cartagena: Hamilton, que, en “poco tiempo”, ha consolidado su nombre de manera fuerte en las grandes listas de reproducción.

“La música la hacemos sin esperar un palo global, sino lo que nos fluye. Gracias a Dios porque él nos da la sabiduría (...) Mi equipo y yo transformamos esta escena de la música urbana, lo que tiene que ver con el afro beat. Nosotros vinimos con estos nuevos sonidos, que no están alejados a la champeta, pero de verdad es algo muy bonito”, dijo hace unos años en diálogo con Blu Radio, demostrando que ha hecho su música desde el corazón y, ahora, vive su mejor momento como artista.

Hamilton hizo parte del cartel de La Solar Medellín, evento que reunió a miles de asistentes y a algunos de los artistas más influyentes de la escena urbana latinoamericana. Su participación representó un nuevo paso dentro de una etapa de expansión artística y posicionamiento nacional.

La energía de su show y la respuesta del público dejaron en evidencia el momento ascendente que vive el cartagenero, quien continúa ganando espacio dentro de los principales escenarios del país.



La presentación en Medellín llegó luego de una importante agenda de apariciones en eventos multitudinarios. Días antes, Hamilton compartió escenario con Ryan Castro en el Estadio Atanasio Girardot, uno de los recintos más emblemáticos de Colombia, experiencia que marcó un nuevo logro dentro de su trayectoria.

Posteriormente, el artista también fue invitado especial durante el show de J Balvin en Barranquilla, reafirmando su cercanía con figuras consolidadas de la música urbana y su presencia en espectáculos de gran formato.

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“Pues prácticamente la disciplina, el esfuerzo que le hemos metido constante a mi carrera, la buena música y también pues mi personalidad, lo que yo tengo, la vibra, es lo que de pronto ha incentivado a otros a otros artistas a colaborar conmigo (…) No solo con Ryan, también con Lenny Tavárez, Justin Quiles. Soley es un parche, es una niña muy talentosa, ella siempre estuvo puesta para colaborar conmigo, le gusta mi música, a mí también me gusta mucho lo que ella hace, con Ryan también fue algo muy genuino, porque pues, ¿sabes? Nosotros hemos venido trabajando y hemos venido mostrando resultados y pues yo creo que eso es lo que ha incentivado y ha motivado a esas personas a querer colaborar conmigo”, dijo en Blu Radio.