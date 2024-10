Ivana, la joven barranquillera que conecta con el mundo a través de la música

El 20 de septiembre de 2024 Kenny Rubén Vázquez Félix, conocido en la industria musical como Ken-Y, se unió a la joven barranquillera Ivana para lanzar ‘La Vacante-Remix’, un sencillo que le habla al amor que se potencia al talento de la colombiana, que dedica su música para tocar corazones.

“Ha sido una canción que me ha abierto muchas puertas en mi carrera. El pública la ha recibido de la mejor manera (…) Realmente la han amado. El nombre, pues el coro no puede ser más específico. De esos amores que se están aferrando, pues que chévere cuidar lo que quieres para tu vida. El productor y compositor de este tema es Ricky C, mi hermano. Además, de ser hermano que increíble la química que tenemos para trabajar”, confesó Ivana sobre esta canción en diálogo con Blu Radio.

Desde hace tres años, Ivana llega a Medellín gracias a una oportunidad que le da un productor tras ganarse un concurso con tan solo 13 años. Desde allí, se enfoca a potenciar y construir su carrera como artista.

“El salto de la costa a Medellín o Bogotá, no tiene mucho que ver con la música como tal, sino con la industria. No es un secreto que toda el área industrial de la música urbana esta en estas dos ciudades. Pero en la costa hay mucho talento, pero todavía está la necesidad de venirnos al interior y hacer el trabajo acá. Ojalá los artistas de la costa nos podemos encargar de no tener que salir de la ciudad”, contó.

Confesó su admiración de Shakira, que comparte con ella la ciudad natal, pero aseguró que algún día espera también trabajar con Greeicy Rendón, una mujer a la cual admira también. Apenas tiene 17 años y, sin duda, su carrera ha tenido un impacto positivo en poco tiempo, algo que, por supuesto, “no ha sido fácil”.

“Me parece increíble que alguien me pueda decir algo bueno sin conocerme. Me he enfocado en crear esa base de, no me gusta decir seguidores, sino esa familia virtual. Me encanta sentir esa conexión con ellos y me encanta el amor que le han dado. No hay nada que llene más a un artista sentir ese amor de la gente (…) La Vacante ha sido una canción que muchas personas que, de pronto no me conocían, lo hagan en todo el mundo”, añadió.

Asimismo, espera seguir recibiendo mensaje de amor en donde las personas se ven reflejadas en su música para seguir conectado con ellos.

