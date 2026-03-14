J Álvarez y Kris R llegan con nuevos álbumes para liderar estrenos de la semana

Pasó otra semana cargada de música, que, esta vez, tuvo como protagonista al género urbano (por lo menos en Colombia). Dos referentes, uno del reggeatón y otro del trap, llegaron con sus nuevos álbum para ponerse a puntear los estrenos musicales de la semana, reafirmando así sus posiciones en la industria.

"El Dueño del Sistema Vol.3" de Álvarez mostró una faceta más madura (de su carrera) con un impulso al lado de las nuevas voces, trayendo de regreso esos clásicos que, en su momento, lo tenían como uno de los líderes de la industria y, ahora, soñando con también alcanzar estadios y grandes giras como muchos de sus colegas y amigos.

El artista describió el álbum, en diálogo con Blu Radio, como una versión más refinada de su propuesta sonora. Este lanzamiento también representa una continuidad de su identidad musical dentro del reggaetón clásico, pero con elementos contemporáneos que dialogan con las nuevas tendencias del género.

La cara del trap colombiano, listo para un siguiente nivel

Tras el estreno de la W Sound 08 y su éxito en 2025, Kris R llegó hasta el punto en que "artista emergente" quedó en el pasado y se volvió en una voz oficial del género, además de una de las caras más importantes del género urbano más importantes actualmente en el país.



“EL TRAP DE KOLOMBIA es un álbum muy personal para mí. Representa toda la vuelta vivida como movimiento y como nueva generación. Hago parte de una cultura donde el trap se convirtió en una forma de contar nuestras historias sin filtros“, expresó Kris R en torno a este nuevo proyecto. Allí, el paisa espera que sea el inicio de un nuevo capítulo en su historia como artista.

Lista de estrenos de la semana en Colombia

Al lado de estos dos álbumes, se sumaron más canciones y producciones de grandes artistas, como nacional e internacionales. Conozca el listado completo:



"La próxima vez no habrá próxima vez" de Enrique Bunbury: el español estrena otro adelante de su próximo álbum 'De un siglo anterior' que verá la luz el 17 de abril. En esta canción, sin perder su esencia, explora un llamado a aprovechar las oportunidades porque, tal vez, no habrá otra igual.

"Trescender" de Piso 21: como su nombre dice, trae una nueva era y una transformación de estos integrantes. En total son 12 canciones que son un viaje emocional en ritmos clásicos y el juego de letras profundas que relatan sentimientos reales, los cuales sus fans terminan encontrando las respuestas que en sus cabezas buscaban.

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"Femme Fatale" de Mon Laferte y Spotify: debuta en las sesiones de esta plataforma digital vestida de rojo satín para encarnar a la ‘femme fatale’ de versos letales que el público conoció en marzo de 2025, cuando lanzó ‘Otra noche de llorar’, la primera de las 14 canciones del álbum homónimo.

"Imposible" de Grupo Frontera y Silvestre Dangond: una mezcla mexicana y colombiana desde dos voces romántica, que su base es el regional mexicano con matices pequeños del vallenato. Una carta a un amor que no se encuentra dos veces, por lo que es mejor arriesgarse que arrepentirse.

"Una Aventura" de Ozuna: aborda una temática que conecta fácilmente con el público: los amores imposibles, esas historias que generan una conexión inmediata entre dos personas. Recordando su formato musical del 2016.

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"Gustito" de Tego Calderón y J Álvarez: uno de los grandes referentes de la música urbana regresa con una canción hecha para bailar hasta que se caiga el piso. Los puertorriqueño recuerdan el reggeatón clásico y le recuerdan que "la gente está cansada del romantiqueo".

"Goo Goo Ga" de Ca7riel y Paco Amoroso con Jack Black: una portada que define de forma definitiva lo que es esta canción, una unión de tres locos en un ritmo innovador para hablar que el amor es más que un sentido lógico.

"Bonita Bonita" de Mike Bahía: romántica, lenta y de un gusto especial, así se define una canción con este estilo musical. El vallecaucano trae una canción ideal para dedicar a esa mujer que roba suspiros, en donde no importa el qué dirán y simplemente son sus ojos la razón de ser.

"El Reloj Me Miente" de Los Caligaris y Silvestre y la Naranja: cuando de romance se trata, esta banda de Córdoba no decepciona y al lado de otro grupo lleno de talento, mucho menos. El cruce potencia a ambas bandas sin perder la esencia de cada una, logrando un equilibrio fresco y actual.

"Selena Live" de Selena: tema recién revelado ofrece a los fans una mirada única a la energía y emoción que definieron las inolvidables presentaciones en vivo de Selena. Recordando a una de las mayores voces de la historia latina.

"Taracá" de Jorge Draxler: una posible onomatopeya del sonido del patrón rítmico fijo que produce el Tambor Chico, uno de los 3 tambores del Candombe, quizás el más extendido de nuestros ritmos afro-uruguayos.

"Dual" de Santos Bravo: acompañando al grupo en el estudio mientras cada canción cobra vida y revelando momentos clave del camino artístico de Drew, Kauê, Alejandro, Kenneth y Gabi. Narrados de forma no lineal, los episodios viajan entre pasado y presente para mostrar cómo nació el concepto del proyecto.

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"Te va a doler" de Ysa C: dos perspectivas opuestas de una relación que llegó a su punto de quiebre. Mientras Ysa canta desde la claridad de quien decidió seguir adelante después de haber sido herida.

"París" de Carolina Vega: “Siempre he buscado que mis canciones sean muy personales y sinceras, pero esta canción tiene un sentido muy especial porque nace de las vivencias y enseñanzas que he tenido con mi papá a lo largo de la vida. Él siempre se ha caracterizado por ser un hombre fuerte y positivo, y es así como a pesar de las dificultades, me ha enseñado que en las crisis hay oportunidades y como dice él ‘hoy estamos bien, mañana estaremos mejor’”, dijo.

"Nunca me desprecies - Tipipop" de Samy, Sandra Sandoval, Erika Ender y Gaitanes: continúa su propuesta de renovar la música típica panameña con el lanzamiento de “Nunca Me Desprecies”, una reinterpretación contemporánea de uno de los temas más representativos del género. En esta nueva versión participan destacados artistas como Samy y Sandra Sandoval, Erika Ender y Gaitanes, quienes se unen para rendir homenaje a la tradición musical de Panamá.

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"Glow Up" de Storino: marca un momento importante en su narrativa artística y aborda temas como la transformación personal, el amor propio y la fortaleza de las mujeres tras relaciones difíciles. La canción retrata el proceso de volver a encontrarse consigo misma después de una etapa dolorosa, donde las heridas se transforman en aprendizaje y la paz reemplaza al miedo.

"Que lindo perderte" de Jhon de la Torre: una canción que mezcla la raíz de la cumbia mexicana con el estilo interpretativo colombiano para contar una historia sobre aquellas relaciones que restan más de lo que suman.

"Si el tiburón se come el cable" de Casi: el disco mezcla géneros como cumbia, reggae, merengue, ska, dub, bolero, porro, vallenato y salsa para construir una narrativa sonora que imagina una ciudad fantástica.