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Blu Radio  / Entretenimiento  / J Álvarez y Kris R llegan con nuevos álbumes para liderar estrenos de la semana

J Álvarez y Kris R llegan con nuevos álbumes para liderar estrenos de la semana

La música urbana vuelve a puntear en las principales novedades musicales con la llegada de estas producciones, que no solo reafirman el gran momento del género, sino la posición de sus artistas.

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