J Balvin cerró su impresionante gira en México con cuatro noches inolvidables

Tras el estreno de Omerta, su último álbum al lado de Ryan Castro, J Balvin cerró su paso por México por CDMX, Guadalajara y Monterrey, reafirmando su estrecha relación con ese público con cuatro conciertos inolvidables llenos de recuerdos nostálgicos y cercanos con sus seguidores.

De hecho, en este paso aprovechó para hacer un evento exclusivo con Ryan Castro para celebrar la llegada de Omerta, demostrando la importancia que tiene México para él en su carrera, en donde volverá a estar el próximo 11 de junio en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA en donde fue elegido.

El intérprete de éxitos como “Ginza”, “Rojo”, “In Da Getto”, “Mi Gente”, “Río” y “La Canción” ofreció un espectáculo de más de tres horas, caracterizado por una producción de primer nivel, una energía arrolladora y un recorrido por los temas más representativos de su carrera. El público también pudo disfrutar de canciones de su más reciente producción discográfica “Omerta”, entre ellas “Pal Agua”, “Tonto”, “Gwa” y “Dalmation”, que hicieron vibrar a los asistentes durante una noche memorable.

Más allá de los escenarios, la visita de J Balvin a México estuvo marcada por experiencias que reflejan la estrecha relación que el artista ha construido con el país a lo largo de los años. Durante su estancia, el colombiano tuvo un acercamiento especial a la Lucha Libre Mexicana, uno de los símbolos culturales más representativos de México, además de participar en diversos encuentros que evidenciaron su afinidad con las tradiciones y expresiones culturales locales.



Antes de continuar con sus compromisos internacionales, J Balvin tendrá una cita especial con su país natal. El próximo 6 de junio, la ciudad de Cartagena, Colombia, será sede del cierre de “Ciudad Primavera”, considerado uno de los espectáculos más importantes realizados recientemente en territorio colombiano.